تشكيل تشيلسي - عودة تياجو سيلفا لمواجهة وست هام

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.

ويلعب تشيلسي مع وست هام على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل عودة تياجو سيلفا بعد الغياب عن المباراة الماضية ضد توتنام.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دجورجي بيتروفيتش.

الدفاع: تريفو تشالوبا – تياجو سيلفا – بينوا بادياشيل – مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور كالاجير.

أمامهما: نوني مادويكي – كول بالمر – ميهايلو مودريك.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد السابع، بينما يحتل وست هام المركز التاسع برصيد 49 نقطة.