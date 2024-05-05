رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام

الأحد، 05 مايو 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام - محمد صلاح

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه توتنام يوم الأحد.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

لو نجح صلاح في صناعة هدف أمام توتنام سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

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إذا سجل أمام توتنام يوم الأحد، سيصل صلاح إلى هدفه التاسع ضد السبيرز في الدوري، ليصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك توتنام، متفوقا على روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش (8 أهداف).

قائد منتخب مصر سجل 9 أهداف ضد توتنام، 8 في الدوري، وهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ويحتاج صلاح إلى 3 أهداف ليصل إلى هدفه رقم 20 في الدوري للمرة الخامسة في مسيرته مع ليفربول.

وسجل صلاح 24 هدفا في 40 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 346 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 210 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول توتنام
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