جوارديولا يوضح سبب غضب هالاند عند استبداله ضد ولفرهامبتون

الأحد، 05 مايو 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - هالاند

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي سبب غضب إرلينج هالاند أثناء خروجه مستبدلا ضد ولفرهامبتون.

وانتصر سيتي على الذئاب بنتيجة 5-1 في مباراة شهدت تسجيل النرويجي لـ 4 أهداف.

وقال جوارديولا: "باقي أسبوع واحد، ولدينا 3 مباريات متقبية تساوي 9 نقاط والتتويج بلقب الدوري، إذا حقق 7 أو 6 أو 3 نقاط سيفوز أرسنال بلقب الدوري".

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وأضاف "من الصعب أن نعادل فارق الأهداف، الطريقة التي يلعب بها أرسنال جيدة ومستمرة، لدينا 3 مباريات ونأمل أن نفوز في الأول والثاني وأن يكون مصيرنا بين أيدينا في المباراة الأخيرة".

ويمتلك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة سيخوضها ضد توتنام الأسبوع المقبل.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 83 نقطة ويأتي سيتي خلفه برصيد 82 نقطة.

وفي حال تساوي أرسنال وسيتي في عدد النقاط سيتم اللجوء لفارق الأهداف، ويتفوق الجنرز بـ 60 هدفا مقابل 54 لـ سيتي.

وردا على غضب هالاند من استبدال قال: "إنه محبط بعض الشيء، لكنني أتفهم ذلك. لقد كان محبطا من الحكم كريج باوسون. لأنهم خلال الكرات يدفعونه ويشدون قميصه. سعيد بأدائه وأهدافه الاستثنائية، سعيد حقا بالنسبة له".

ووصل النرويجي لـ 25 هدفا ابتعد بها في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسيه.

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