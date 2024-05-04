عضو إدارة بركان: نرحب بالزمالك في المغرب.. ومواجهة الأبيض تكون قوية

السبت، 04 مايو 2024 - 23:46

كتب : حامد وجدي

نهضة بركان المغربي

يرى هشام مهداوي عضو مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي أن مواجهة الزمالك دائما ما تكون قوية.

وقال مهداوي عبر أون تايم سبورتس: "مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 2019 كانت قوية ومثيرة بين الفريقين والحسم جاء بركلات الترجيح".

وأضاف "نرحب بجمهور الزمالك في مدينة بركان وتحضيرات فريقنا للمباراة عادية والاستعداد مميز من كل النواحي".

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وواصل "كل مواجهات نهضة بركان ضد الفرق المصرية والعربية مرت بسلام ونستقبل المنافس بأفضل طريقة".

وأتم تصريحاته "الفوز في 2019 كان من نصيب الزمالك ولكن هذه المرة أتمنى أن يكون الفوز لنهضة بركان".

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو الجاري في المغرب، ومباراة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته في القاهرة.

الزمالك الكونفدرالية نهضة بركان
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