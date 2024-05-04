سوبر هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح ولفرهامبتون وتشديد الخناق على أرسنال

السبت، 04 مايو 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

قاد إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لتشديد الخناق على أرسنال في صراع صدارة الدوري الإنجليزي باكتساح ولفرهامبتون بنتيجة 5-1 في الجولة 36.

سجل أهداف سيتي: هالاند (4) وخوليان ألفاريز، فيما سجل هوانج هي تشان هدف ولفرهامبتون.

ولأول مرة يسجل هالاند سوبر هاتريك (4 أهداف) في الدوري الإنجليزي، حيث سجل من قبل 5 هاتريك في المسابقة.

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ورفع سيتي رصيده لـ 82 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، فيما يتواجد أرسنال في الصدارة برصيد 83 نقطة.

وظل ولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

وأصبح هالاند رابع لاعب يسجل سوبر هاتريك مع سيتي في الدوري الإنجليزي بعد أجويرو وجابريل جيسوس وكيفين بروين.

وعزز رودري رصيده لـ 71 مباراة دون خسارة مع سيتي في جميع المسابقات.

وصف المباراة

تحصل يوشكو جفارديول على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ريان أيت نوري في منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وانبرى هالاند للركلة وافتتح التسجيل في الدقيقة 11.

وتألق البرتغالي جوزيه سا في التصدي لرأسية هالاند بصعوبة في الدقيقة 19.

استمر ضغط سيتي والذي أسفر عن هدف ثاني برأسية النرويجي بعد عرضية متقنة من رودري في الدقيقة 35.

وتحصل هالاند على ركلة جزاء لصالح إثر عرقلة من نيلسون سيميدو في الدقيقة 45.

وأضاف هالاند الهاتريك الخاص به في اللقاء في الدقيقة 45+3 من علامة الجزاء لينتهي الشوط الأول بثلاثية نرويجية.

وقلص هوانج في الدقيقة 53 الفارق بتسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية لم يتعامل معها إيدرسون بشكل مناسب.

ورد سيتي سريعا بهدف رابع بعد دقيقتين ولم يتغير المسُجل وهو هالاند، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وأبعد سا ببراعة فرصة الهدف الخامس لهالاند وحولها لركنية في الدقيقة 60.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي عدة تغييرات بنزول ماتيوش نونيز وجاك جريليش وجيريمي دوكو وخوليان ألفاريز بدلا من دي بروين وفودين وسيلفا وهالاند.

وفي الدقيقة 85 انفرد ألفاريز البديل بعد بينية من رودري وسجل هدف سيتي الخامس وإنهاء المباراة.

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