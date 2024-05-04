مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) ولفرهامبتون.. جوووول هااااتريك
السبت، 04 مايو 2024 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.
ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 45+3: جوووول هااااتريك هالاند
ق 45: مطالبات بركلة جزاء لمانشستر سيتي لصالح هالاند
ق 35: جوووول الثاااني هالاند يسجل برأسية من صناعة رودري
ق 19: الحارس يمنع رأسية هالاند بصعوبة
ق 13: جووول هالاند يسجل بسهولة من علامة الجزاء
ق 11: ركلة جزاء لسيتي بعد تدخل قوي من أيت نوري ضد جفارديول
بداية اللقاء
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