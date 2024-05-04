انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(1) ولفرهامبتون.. سوبر هالاند

السبت، 04 مايو 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

احتفال إيرلنج هالاند بالهدف - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 85: جوووول ألفاريز يسجل الخامس

ق 60: سا يتصدى ببراعة لتصويبة هالاند

ق 55: جووووول هالاند يسجل الرابع بتصويبة رائعة

ق 53: جووول هوانج يقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جوووول هااااتريك هالاند

ق 45: مطالبات بركلة جزاء لمانشستر سيتي لصالح هالاند

ق 35: جوووول الثاااني هالاند يسجل برأسية من صناعة رودري

ق 19: الحارس يمنع رأسية هالاند بصعوبة

ق 13: جووول هالاند يسجل بسهولة من علامة الجزاء

ق 11: ركلة جزاء لسيتي بعد تدخل قوي من أيت نوري ضد جفارديول

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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