مواجهة أمريكية منتظرة.. برمنجهام سيتي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 29 عاما

السبت، 04 مايو 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

برمنجهام سيتي

واصل برمنجهام سيتي الإنجليزي سقوطه وهبط للدرجة الثانية (الثالثة في الهرم الإنجليزي) لأول مرة منذ 1995.

وسقط الفريق في الجولة الأخيرة على ملعبه رغم الفوز على نورويتش سيتي بنتيجة 1-0، ما تسبب في هبوطه لأول مرة منذ 29 عاما.

وعانى الفريق الأرزق من موسم متخبط شهد تعاقب 6 مدربين على قيادة الفريق.

وسجل الكوري الجنوبي سيونج هو بايك هدف برمنجهام سيتي لكنه انتظر خسارة بلاكبيرن أو شيفيلد وينزداي من ليستر سيتي أو سندرلاند على الترتيب.

ولم تسر النتائج في صالح برمنجهام سيتي ليهبط إلى الدرجة الثانية.

وبعد نهاية اللقاء اقتحمت جماهير الفريق أرض الملعب للتعبير عن غضبها من الهبوط.

ومر على الفريق 6 مدربين الموسم الجاري، هم جون ستيسي وواين روني وستيف سبونر وتوني موباري ومارك فينوس وجاري رويت.

ويعد واين روني أكثر مدرب قاد الفريق في عدد من المباريات برصيد 15 مباراة، حيث أقيل في يناير الماضي بعدما حقق فوزين فقط.

وتولى روني المهمة والفريق في المركز السادس في منتصف أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين اكتفى الفريق بـ 32 نقطة من 35 مباراة تسببت في هبوطه مع 5 مدربين مختلفين.

Wayne Rooney was hired in October, but sacked in January after a dismal run of results

وسبق أن توج الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2010-11 على حساب أرسنال وفي نهاية الموسم هبط للدرجة الأولى الإنجليزية.

واستمر الفريق منذ ذلك الحين 13 موسما في الدرجة الأولى بشكل متتالي قبل الهبوط للدرجة الثانية.

ولم يسر الموسم الأول للأمريكي توم برادي لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير هو مالك النادي بطريقة جيدة بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية.

It has been an awful first season for Brady and the rest of the club's American ownership

ويشهد الموسم المقبل مواجهة مختلفة أمريكية في الدرجة الثانية بين ريكسهام والذي يملكه الممثل الأمريكي راين رينولدز ضد برمنجهام سيتي بقيادة برادي.

واين روني برمنجهام سيتى شامبيونشيب الكرة الإنجليزية برادي
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