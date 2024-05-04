مواجهة أمريكية منتظرة.. برمنجهام سيتي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 29 عاما

واصل برمنجهام سيتي الإنجليزي سقوطه وهبط للدرجة الثانية (الثالثة في الهرم الإنجليزي) لأول مرة منذ 1995.

وسقط الفريق في الجولة الأخيرة على ملعبه رغم الفوز على نورويتش سيتي بنتيجة 1-0، ما تسبب في هبوطه لأول مرة منذ 29 عاما.

وعانى الفريق الأرزق من موسم متخبط شهد تعاقب 6 مدربين على قيادة الفريق.

وسجل الكوري الجنوبي سيونج هو بايك هدف برمنجهام سيتي لكنه انتظر خسارة بلاكبيرن أو شيفيلد وينزداي من ليستر سيتي أو سندرلاند على الترتيب.

A win on the final day but it's not enough. pic.twitter.com/Fqtie5FkRh — Birmingham City FC (@BCFC) May 4, 2024

ولم تسر النتائج في صالح برمنجهام سيتي ليهبط إلى الدرجة الثانية.

وبعد نهاية اللقاء اقتحمت جماهير الفريق أرض الملعب للتعبير عن غضبها من الهبوط.

ومر على الفريق 6 مدربين الموسم الجاري، هم جون ستيسي وواين روني وستيف سبونر وتوني موباري ومارك فينوس وجاري رويت.

ويعد واين روني أكثر مدرب قاد الفريق في عدد من المباريات برصيد 15 مباراة، حيث أقيل في يناير الماضي بعدما حقق فوزين فقط.

وتولى روني المهمة والفريق في المركز السادس في منتصف أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين اكتفى الفريق بـ 32 نقطة من 35 مباراة تسببت في هبوطه مع 5 مدربين مختلفين.

وسبق أن توج الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2010-11 على حساب أرسنال وفي نهاية الموسم هبط للدرجة الأولى الإنجليزية.

واستمر الفريق منذ ذلك الحين 13 موسما في الدرجة الأولى بشكل متتالي قبل الهبوط للدرجة الثانية.

ولم يسر الموسم الأول للأمريكي توم برادي لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير هو مالك النادي بطريقة جيدة بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية.

ويشهد الموسم المقبل مواجهة مختلفة أمريكية في الدرجة الثانية بين ريكسهام والذي يملكه الممثل الأمريكي راين رينولدز ضد برمنجهام سيتي بقيادة برادي.