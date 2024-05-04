تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بالقوة الضاربة ضد ولفرهامبتون
السبت، 04 مايو 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة ولفرهامبتون.
ويلعب مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
ويقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي، كما يشارك كيفين دي بروين في وسط الملعب.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول
الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين
الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – بيرناردو سيلفا
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.
ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.
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