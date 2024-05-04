الإسماعيلي يستعيد الانتصارات بثنائية تُعقد موقف فاركو

السبت، 04 مايو 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

الإسماعيلي ضد فاركو

استعاد الإسماعيلي الانتصارات في الدوري بعد 4 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، وذلك بتغلبه على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 22 من المسابقة، في المواجهة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ13 بجدول الترتيب من 21 مباراة، بينما تعقد موقف فاركو الذي تجمد رصيده عند النقطة 13 ويظل في المركز الـ17 وقبل الأخير من 19 مباراة.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 22 بتسديدة صاروخية من عمر الساعي من خارج منطقة الجزاء لم يستطع محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو التصدي لها.

أخبار متعلقة:
الانتصارات تتوالى.. أرسنال يتخطى بورنموث بسهولة وعين على سيتي قائمة سموحة – أجايي على رأس اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك

ثم أضاف محمد دسوقي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز في الدوري منذ الانتصار على سموحة، بعدما تعادل مرتين وخسر مثلهما.

بينما لم يحقق فاركو أي انتصار منذ الفوز على البنك الأهلي في 1 مارس الماضي. بعدها تعادل 3 مرات وخسر مثلها.

الإسماعيلي الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
لأول مرة في مسيرته.. علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي الخامس مع الأحمر واحتفال بيلينجهام.. صاروخية إمام عاشور تتقدم لـ الأهلي ضد الجونة مباشر الدوري المصري – الأهلي (2)-(0) الجونة.. ركلة جزاااء للشحات التشكيل - تغييرات عديدة في هجوم سيراميكا.. وأكينمولا يقود الداخلية تشكيل الجونة - مسعود يتواجد في حراسة المرمى.. وإيتوجا يقود الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي – متولي أساسي لأول مرة منذ 341 يوما.. وعودة عمر كمال ضد الجونة قائمة سموحة – أجايي على رأس اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الإسماعيلي.. فوز الدراويش
أخر الأخبار
لأول مرة في مسيرته.. علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
الخامس مع الأحمر واحتفال بيلينجهام.. صاروخية إمام عاشور تتقدم لـ الأهلي ضد الجونة 49 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثالثة - تأهل 3 فرق إلى القسم الثاني ب.. ومقعد أخير ينتظر الحسم 52 دقيقة | القسم الثاني
خطوة نحو لقب الدوري الـ 36.. ريال مدريد ينتصر على قادش بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) ولفرهامبتون.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(2) برشلونة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مواجهة أمريكية منتظرة.. برمنجهام سيتي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 29 عاما ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - من أجل تأخير حسم لقب الدوري.. ثلاثي في الهجوم ضد جيرونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 2 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب 3 نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة 4 نهائي كونفدرالية مكرر.. موعد مباراتي الزمالك ضد نهضة بركان