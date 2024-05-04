الإسماعيلي يستعيد الانتصارات بثنائية تُعقد موقف فاركو

استعاد الإسماعيلي الانتصارات في الدوري بعد 4 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، وذلك بتغلبه على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 22 من المسابقة، في المواجهة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ13 بجدول الترتيب من 21 مباراة، بينما تعقد موقف فاركو الذي تجمد رصيده عند النقطة 13 ويظل في المركز الـ17 وقبل الأخير من 19 مباراة.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 22 بتسديدة صاروخية من عمر الساعي من خارج منطقة الجزاء لم يستطع محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو التصدي لها.

بووووم💥⚽ صاروخية عمر الساعي تهدي التقدم للإسماعيلي على فاركو 1-0 pic.twitter.com/ptnIF9zPnc — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2024

ثم أضاف محمد دسوقي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

بعد العودة للفار.. محمد دسوقي يسجل الهدف الثاني للإسماعيلي في شباك فاركو عن طريق ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2-0 💥⚽ pic.twitter.com/kHga1cX8iT — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2024

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز في الدوري منذ الانتصار على سموحة، بعدما تعادل مرتين وخسر مثلهما.

بينما لم يحقق فاركو أي انتصار منذ الفوز على البنك الأهلي في 1 مارس الماضي. بعدها تعادل 3 مرات وخسر مثلها.

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