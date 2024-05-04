تشكيل الجونة - مسعود يتواجد في حراسة المرمى.. وإيتوجا يقود الهجوم ضد الأهلي

واصل علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة الاعتماد على أحمد مسعود في حراسة المرمى خلال لقاء الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في تمام السابعة مساءً.

ويبدأ مسعود للمباراة الثانية كأساسي في حراسة مرمى الجونة.

ويتواجد كمال أبو الفتوح في قلب الدفاع لتعويض غياب أحمد حسام الموقوف بعد طرده في مواجهة الاتحاد الأخيرة.

ويقود فرانك إيتوجا هجوم الفريق الساحلي ضد الأهلي رفقة كل من: أرنو راندريانانتيناينا وأيمن سعد "موكا".

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد محمود - كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الرسول - صبري رحيل

الوسط: رضا صلاح – أحمد شوشة – محمد الدغيمي

الهجوم: رنو راندريانانتيناينا - فرانك إيتوجا - أيمن سعد "موكا"

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان - حسام غانم – محمد الصباحي – نور السيد – أليو جاتا – أشرف مجدي – عبد الله هاشم – كريست بيكالي– مازن ياسر.

ويحتل الجونة المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.