تشكيل الجونة - مسعود يتواجد في حراسة المرمى.. وإيتوجا يقود الهجوم ضد الأهلي

السبت، 04 مايو 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

الجونة

واصل علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة الاعتماد على أحمد مسعود في حراسة المرمى خلال لقاء الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في تمام السابعة مساءً.

ويبدأ مسعود للمباراة الثانية كأساسي في حراسة مرمى الجونة.

أخبار متعلقة:
قائمة سموحة – أجايي على رأس اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك تشكيل الأهلي – متولي أساسي لأول مرة منذ 341 يوما.. وعودة عمر كمال ضد الجونة الانتصارات تتوالى.. أرسنال يتخطى بورنموث بسهولة وعين على سيتي تحقق الحلم.. سام مرسي يقود إبسويتش للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 22 عاما

ويتواجد كمال أبو الفتوح في قلب الدفاع لتعويض غياب أحمد حسام الموقوف بعد طرده في مواجهة الاتحاد الأخيرة.

ويقود فرانك إيتوجا هجوم الفريق الساحلي ضد الأهلي رفقة كل من: أرنو راندريانانتيناينا وأيمن سعد "موكا".

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد محمود - كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الرسول - صبري رحيل

الوسط: رضا صلاح – أحمد شوشة – محمد الدغيمي

الهجوم: رنو راندريانانتيناينا - فرانك إيتوجا - أيمن سعد "موكا"

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان - حسام غانم – محمد الصباحي – نور السيد – أليو جاتا – أشرف مجدي – عبد الله هاشم – كريست بيكالي– مازن ياسر.

ويحتل الجونة المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

الأهلي الدوري المصري الجونة في الدوري تشكيل الجونة
نرشح لكم
لأول مرة في مسيرته.. علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي الخامس مع الأحمر واحتفال بيلينجهام.. صاروخية إمام عاشور تتقدم لـ الأهلي ضد الجونة مباشر الدوري المصري – الأهلي (3)-(0) الجونة.. جووووول الثالث التشكيل - تغييرات عديدة في هجوم سيراميكا.. وأكينمولا يقود الداخلية الإسماعيلي يستعيد الانتصارات بثنائية تُعقد موقف فاركو تشكيل الأهلي – متولي أساسي لأول مرة منذ 341 يوما.. وعودة عمر كمال ضد الجونة قائمة سموحة – أجايي على رأس اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الإسماعيلي.. فوز الدراويش
أخر الأخبار
لأول مرة في مسيرته.. علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
الخامس مع الأحمر واحتفال بيلينجهام.. صاروخية إمام عاشور تتقدم لـ الأهلي ضد الجونة 50 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثالثة - تأهل 3 فرق إلى القسم الثاني ب.. ومقعد أخير ينتظر الحسم 52 دقيقة | القسم الثاني
خطوة نحو لقب الدوري الـ 36.. ريال مدريد ينتصر على قادش بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) ولفرهامبتون.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(2) برشلونة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مواجهة أمريكية منتظرة.. برمنجهام سيتي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 29 عاما ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - من أجل تأخير حسم لقب الدوري.. ثلاثي في الهجوم ضد جيرونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 2 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب 3 نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة 4 نهائي كونفدرالية مكرر.. موعد مباراتي الزمالك ضد نهضة بركان