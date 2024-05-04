قائمة سموحة – أجايي على رأس اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلعب سموحة ضد الزمالك غدا الأحد، في الجولة 21 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويأتي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الزمالك المهاجم النيجيري جونيور أجايي.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف

الدفاع: محمد مغربي – بركات حجاج – محمد ليادي أبو بكر – محمد مصطفى ميدو -

الوسط: محمد متولي "كناريا" – إسلام جابر – محمد سعيد مكرونة – جاستيس أرثر – أحمد خالد – طارق علاء – عمرو قلاوة – دوكو دودو – الحبيب أحمد حسن

الهجوم: فادي فريد – لحسن دهدوه – حسام حسن – مصطفى البدري – جونيور أجايي

ويغيب عن قائمة سموحة كل من حمدي علاء ومحمود وحيد وعبد الرحمن عامر.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 19 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز 12 برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.