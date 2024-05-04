تشكيل الإسماعيلي - دسوقي وبيومي يقودان الدفاع ضد فاركو

أعلن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فاركو.

ويلتقي الإسماعيلي مع فاركو بعد قليل على استاد برج العرب في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد محمد دسوقي كقلب دفاع بينما يلعب محمد بيومي بدلا من النقاز.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد بيومي – محمد دسوقي – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى.

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – عمر الساعي.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – أحمد الشيخ – نادر فرج.

ويحتل فاركو المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.