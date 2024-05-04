الزلزولي: حاولت إقناع لامين جمال باللعب للمغرب لكنه رفض

أقر الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس أنه حاول إقناع لامين جمال جناح برشلونة للعب لمنتخب المغرب.

ويحمل لامين جمال الجنسيتين المغربية والإسبانية وكان قريبا من اللعب لأسود الأطلس قبل لا روخا.

وقال الزلزولي لصحيفة آس: "تحدثت مع لامين من أجل اللعب مع المغرب، لكن لم يسمح لنفسه للاقتناع بذلك".

وأضاف "لقد كنت هناك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لبرشلونة محاولا إقناعه باختيار المغرب، لكن لم يحدث شيء".

وأكمل "عليك أن تحترم قراره وهذا أمر طبيعي، إسبانيا فريق رائع أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن يقوم لامين بعمل جيد قدر الإمكان لأنه لاعب كرة قدم مذهل".

ولعب الجناح البالغ من العمر 16 عاما مع منتخب إسبانيا 6 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين وصنع 2 آخرين.

ومع برشلونة شارك جمال في 45 مباراة في الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.