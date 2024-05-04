الكيني بيتر واويرو يقود مواجهة نهضة بركان والزمالك

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره بطاقم تحكيم مباراته ضد نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم 12 مايو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود المباراة الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو ويعاونه جيلبر كيبوكيتش وستيفن إليزار.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه توم أبينجيل وديانا شيكوتيشا.

ولم يسبق لواويرو قيادة أي مباراة للزمالك من قبل بينما قاد 6 مباريات للفرق المصرية.

صاحب الـ 41 عاما قاد 4 مباريات للأهلي انتصر في ثلاثة منها ومباراة لبيراميدز فاز فيها على مازيمبي بهدف دون مقابل في الموسم الحالي، ومباراة أخرى لمنتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وانتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

واويرو كان قد قاد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

في المقابل أدارة واويرو مباراة واحدة من قبل لنهضة بركان كانت بعام 2020 ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الأحد 12 مايو، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.