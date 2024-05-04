الكيني بيتر واويرو يقود مواجهة نهضة بركان والزمالك

السبت، 04 مايو 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

بيتر واويرو كاماكو

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره بطاقم تحكيم مباراته ضد نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم 12 مايو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود المباراة الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو ويعاونه جيلبر كيبوكيتش وستيفن إليزار.

أخبار متعلقة:
تقرير برازيلي: تياجو سيلفا يقترب من العودة لفلومينينسي NBA – اشتعال المنافسة.. مباراة سابعة لحسم مواجهة ماجيك ضد كافالييرز مواعيد مباريات السبت 4 مايو - الأهلي يواجه الجونة.. وحسم لقب الدوري الإسباني ديروط لـ في الجول: نرفض اللعب ضد الترسانة خارج الصعيد.. ولن نشارك إذا نُقلت

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه توم أبينجيل وديانا شيكوتيشا.

ولم يسبق لواويرو قيادة أي مباراة للزمالك من قبل بينما قاد 6 مباريات للفرق المصرية.

صاحب الـ 41 عاما قاد 4 مباريات للأهلي انتصر في ثلاثة منها ومباراة لبيراميدز فاز فيها على مازيمبي بهدف دون مقابل في الموسم الحالي، ومباراة أخرى لمنتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وانتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

واويرو كان قد قاد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

في المقابل أدارة واويرو مباراة واحدة من قبل لنهضة بركان كانت بعام 2020 ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الأحد 12 مايو، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.

الزمالك نهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف بعد حسم الدوري السابع تواليا.. صنداونز يجدد تعاقد رونوين ويليامز لـ 2028 منافس الأهلي - موقع foot24: الترجي قد يخسر ظهيره الأيسر ضد الأهلي للإصابة طبيب الزمالك: شيكابالا يغيب عن نهائي الكونفدرالية.. وموقف الزناري وشلبي الاتحاد المغربي يعلن قرارات كاف بشأن لقاء نهضة بركان ضد اتحاد الجزائر منافس الأهلي - الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحافظ على صدارته للدوري التونسي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول قرارات الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة خبر في الجول - الشناوي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد 48 ساعة.. وموقفه من المباريات
أخر الأخبار
الكيني بيتر واويرو يقود مواجهة نهضة بركان والزمالك 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيريرا: لهذا السبب كان التحكيم أجنبي في قمة الكأس.. ولا نحل المشاكل في المقاهي 43 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برازيلي: تياجو سيلفا يقترب من العودة لفلومينينسي ساعة | أمريكا
NBA – اشتعال المنافسة.. مباراة سابعة لحسم مواجهة ماجيك ضد كافالييرز ساعة | كرة سلة
مواعيد مباريات السبت 4 مايو - الأهلي يواجه الجونة.. وحسم لقب الدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري المصري
ديروط لـ في الجول: نرفض اللعب ضد الترسانة خارج الصعيد.. ولن نشارك إذا نُقلت 11 ساعة | الكرة المصرية
الأولى لكلا الفريقين هذا الموسم.. بسيوني حكما لمواجهة الأهلي والجونة 11 ساعة | الدوري المصري
عبد الرؤوف: نستقبل أهدافا من أخطاء ساذجة جدا.. وسنكافح للبقاء في الدوري 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 4 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب