NBA – اشتعال المنافسة.. مباراة سابعة لحسم مواجهة ماجيك ضد كافالييرز

السبت، 04 مايو 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

أورلاندو ماجيك

فاز أورلاندو ماجيك على منافسه كليفلاند كافالييرز 103-96 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الأول من الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وأنقذ ماجيك نفسه بهذا الفوز ليلعب مباراة أخرى حاسمة ضمن سلسلة Best Of 7، إذ تعادل في نتائج المباريات مع كافالييرز 3-3.

وفي حال خسارة ماجيك المباراة كانت ستكون النتيجة 4 مباريات لكافالييرز مقابل 3 لماجيك وبذلك ينتزع بطاقة التأهل.

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ويخوض ماجيك الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2020، ولم يحقق أي فوز في الأدوار الإقصائية منذ 14 عاما.

وتألق باولو بانشيرو لاعب ماجيك وتمكن من تسجيل 27 نقطة لفريقه ليكون أكثر من سجل لماجيك.

ويأتي خلفه مباشرة الألماني فرانز فاجنر الذي سجل 26 نقطة لماجيك.

وعلى الجناب الآخر تألق دونوفان ميتشل لاعب كافالييرز إذ سجل 50 نقطة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الحاسمة يوم الأحد المقبل.

NBA كليفلاند كافالييرز أورلاندو ماجيك باولو بانشيرو
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