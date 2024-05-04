عبد الرؤوف: نستقبل أهدافا من أخطاء ساذجة جدا.. وسنكافح للبقاء في الدوري

السبت، 04 مايو 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف

أبدى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة استياءه من استقبال فريقه لأهداف من أخطاء ساذجة.

وخسر بلدية المحلة من الاتحاد بنتيجة 2-1 في الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي: "ما يحزنني كمدرب هو استقبالنا لأهداف من أخطاء وتوقيتات سيئة ونحاول طيلة الوقت تفاديها، وأشكر اللاعبين لأنهم لعبوا بروح كبيرة في مباراة الاتحاد".

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وأضاف "في مباراة زد لعبنا بشكل جيد جدا واستقبلنا هدفين من ركلتي جزاء، أمام سموحة لعبنا بشكل جيد لمدة 32 دقيقة واستقبلنا بطريقة غريبة هدفا من ركنية".

وأكمل "نحتاج أن نثق بإمكانية تحقيقنا للانتصارات بشكل متتالي، ولا يوجد فريق في الدوري حقق 3 انتصارات متتالية".

وواصل "لدي 23 لاعب ليس لديهم خبرة الدوري الممتاز، ونستقبل أهدافا من أخطاء ساذجة جدا ومعترف بذلك".

وشدد "فرصتنا في التواجد بالدوري الموسم المقبل قائمة بقوة، وهناك هجوم شرس على طريقة لعبنا رغم أن الفريق يضم لاعبين لا يملكون الخبرة وأنا متحمل مسؤولية ذلك، وسأكافح مع الفريق حتى يبقى في الدوري الممتاز".

وأتم "لدينا طريقة لعب في بعض الأوقات نتنازل عنها حتى لا نضغط على اللاعبين، وقلت للاعبي فريقي إنه علينا أن نقاتل من أجل البقاء في الدوري الموسم المقبل وسيكون لنا شكل مختلف".

وارتقى الاتحاد للمركز الرابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، فيما ظل بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

وتفوق الاتحاد على البلدية الموسم الجاري في 3 مواجهات بواقع فوزين وتعادل بين الدوري وكأس الرابطة.

أحمد عبد الرؤوف بلدية المحلة الدوري المصري
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