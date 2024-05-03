طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا

تأهلت سيدات الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة بالفوز على الأنابيب الكيني.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة المقرر ختامها يوم 4 مايو الجاري.

وستلتقي سيدات الأهلي مع سيدات الزمالك في المباراة النهائية، وبذلك ضمنت مصر بطاقة ترشح لنهائيات كأس العالم للأندية 2024 للكرة الطائرة سيدات.

ولأول مرة سيتواجد فريق مصري في نهائيات مونديال الأندية للكرة الطائرة.

لأول مرة فريق مصري للسيدات في مونديال الأندية للكرة الطائرة 🏐 حامل لقب إفريقيا سيشارك في كأس العالم للأندية بالصين من 17-22 ديسمبر 🏆 https://t.co/70yLVU6Ai9 pic.twitter.com/WRsqmefS36 — FilGoal (@FilGoal) May 3, 2024

وانتصرت سيدات الأحمر بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-15 و19-25 و25-18 و25-13.

وتفوقت سيدات الزمالك قبل قليل على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وستقام المباراة النهائية يوم غد السبت.

ويشارك حامل اللقب في كأس العالم للأندية بالصين من 17-22 ديسمبر المقبل.

وحصد الأهلي لقب البطولة 10 مرات وهو الأكثر تتويجا باللقب وكانت آخر مرة توج باللقب في 2019.

بينما الزمالك توج باللقب مرة واحدة كانت في النسخة الماضية ويدافع عن لقبه هذا الموسم.