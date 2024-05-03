كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا

تأهلت سيدات الزمالك إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على البنك التجاري الكيني.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة المقرر ختامها يوم 4 مايو الجاري.

وانتصرت سيدات الأبيض بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-22 و12-25 و11-25 و21-25.

وتنتظر سيدات الزمالك حاملات اللقب الفائز من مباراة الأهلي ضد الأنابيب الكيني لمعرفة هوية المنافس في النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم غد السبت.

وحصد الأهلي لقب البطولة 10 مرات وهو الأكثر تتويجا باللقب وكانت آخر مرة توج باللقب في 2019.

بينما الزمالك توج باللقب مرة واحدة كانت في النسخة الماضية ويدافع عن لقبه هذا الموسم.