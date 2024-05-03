أرتيتا: جاهزية اللاعبين صداع جيد.. ورايس تأثيره ظهر من اليوم الأول

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، على ديكلان رايس لاعب وسط الفريق، وذلك بعد حصوله ثانيا في جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم، والذي توج بها فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال أمام بورنموث السبت، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي: "لقد كان له تأثير كبير منذ اليوم الأول، الأمر ليس سهلا عندما تأتي من ناد كنت فيه لفترة طويلة لكنه استقر بشكل جيد".

وأضاف: "أتذكر محادثة أجريتها معه عندما كنا لا نزال في الولايات المتحدة قبل الموسم، وقال: "أشعر وكأنني كنت هنا منذ عامين"

ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، مع أفضلية مواجهة أقل للسيتزن.

وتعليقا على ذلك قال أرتيتا: "علينا أن نفوز بمبارياتنا ثم علينا الانتظار".

وعن جاهزية لاعبيه، قال: "جميع اللاعبين جاهزون ومتاحون، لذا أصبح من الصعب الآن اتخاذ الاختيار الصحيح، إنه صداع جيد".

وأكمل: "افتقدنا بارتي وتيمبر على مدار الموسم وجودهم يزيد الفريق تنافسية ، واللاعبون الذين عوضوهم كانوا استثنائيين".

وتحدث عن تيمبر قائلاً: "غاب لـ8 أشهر، ولعب 115 دقيقة مع فريق تحت 21 سنة، سنعلم مدى جودة تأثيره بعد هذه الفترة في الملعب".

وكشف أرتيتا موقفه من مستقبل لاعبيه: "سعيد بوجود ديفيد رايا وكل ما قدمه للفريق، ولكننا سنتخذ قرارنا بعد نهاية الموسم، ونريد بقاء جورجينيو معنا وهو يدرك رغبتنا وخطتنا، النادي يدعم بقاءه، لذا نأمل أن يستمر، ولا أعرف من أين تأتي أنباء موافقتي على رحيل جابريل خيسوس".

ويلعب رايا بشكل أساسي في صفوف أرسنال معارا لمدة موسم من برنتفورد الإنجليزي.

كما أثنى المدير الفني لأرسنال على مارتن أوديجارد: "شخصية عظيمة وشخص رائع، وأعتقد أنه يمثل قيم نادينا بأفضل طريقة.. نضج في كل شيء على المستوى الشخصي والمهني، دوره اختلف مع الفريق عن الدور الذي كان يلعبه عندما انضم معارا من ريال مدريد".

وردا على سؤال هل ستشاهد مباراة السيتي وولفرهامبتون؟، قال: "إذا كان بإمكاني أن أشاهدهم، نعم أحب مشاهدة المباريات الرائعة".

وعن تحقيقه إنجاز كأصغر مدير فني في الدوري الإنجليزي يحقق 100 فوز، علق أرتيتا: "حققت ذلك بمساهمة أشخاص كثيرون ممتن لذلك ونأمل أن يؤدي هذا إلى تحقيق الألقاب".