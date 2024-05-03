التشكيل – مصطفى سعد يقود زد.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه ضد منافسه المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ولم يقم عبد العاطي بإجراء أي تغيير في تشكيل فريقه الذي انتصر في المباراة الماضية على بلدية المحلة 3-0.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

وعلى الجانب الآخر أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون عن تشكيل فريقه.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: فاروق نور الدين – لؤي وائل – أمير عابد

خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب - أحمد الشيمي

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم

ويحتل زد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 20 مباراة لعبها.

وعلى الجانب الآخر يأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.