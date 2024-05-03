بعد حسم الدوري السابع تواليا.. صنداونز يجدد تعاقد رونوين ويليامز لـ 2028

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي تجديد عقد حارسه وقائده رونوين ويليامز حتى صيف 2028.

رونوين ويليامز النادي : ماميلودي صنداونز ماميلودي صنداونز

ويأتي ذلك بعد ساعات من حسم لقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة السابعة على التوالي والـ 14 في تاريخ النادي.

وانضم ويليامز البالغ 32 عاما لصفوف صنداونز في صيف 2022 قادما من سوبر سبورت يونايتد.

ومنذ ذلك الحين أصبح الحارس الأساسي للأصفر والأرزق الجنوب إفريقي وكذلك منتخب جنوب إفريقيا.

وخاض مع صنداونز 78 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري مرتين ولقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وخلال مبارياته مع صنداونز خرج بشباك نظيفة في 50 مباراة واستقبل 37 هدفا فقط.

𝙈𝙤𝙧𝙚 𝙎𝙖𝙫𝙚𝙨, 𝙈𝙤𝙧𝙚 𝘾𝙡𝙚𝙖𝙣 𝙎𝙝𝙚𝙚𝙩𝙨, 𝙈𝙤𝙧𝙚 𝙍𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣 🔥 Mamelodi Sundowns are delighted to announce that goalkeeper and Bafana Bafana captain Ronwen Williams has signed a contract extension until 2028! 📝 @ronwen30 #Sundowns pic.twitter.com/JnAm2nVtuI — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 3, 2024

وساهم في قيادة منتخب جنوب إفريقيا لحصد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2023 بفضل تألقه في الركلات الترجيحية.

وأصبح ويليامز أكثر حارس يتصدى لركلات ترجيحية في نسخة واحدة بتاريخ البطولة برصيد 6 ركلات متفوقا على محمد أبو جبل حارس منتخب مصر في 2021.

وعُرف ويليامز بتألقه في التصدي لركلات الترجيح والجزاء على حد سواء حيث تصدى من قبل لركلة جزاء أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا.

كما منع ركلتي جزاء ضد فريقه في النسخة الحالية بالدوري الإفريقي أمام بترو أتليتكو والأهلي في مرحلتي ربع ونصف نهائي المسابقة.

الدوري الـ 14

وحسم صنداونز لقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة السابعة على التوالي والـ 14 في تاريخه بفضل تحقيق فوزا كاسحا على كايزر تشيفز بنتيجة 5-1.

وتتبقى 6 مباريات لصنداونز الذي حسم اللقب بالفعل في المسابقة.

𝗣𝗛𝗔𝗞𝗔𝗠𝗜𝗦' 𝗨7️⃣! 𝗠𝗔𝗦𝗔𝗡𝗗𝗔𝗪𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝟳𝗧𝗛 𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗜𝗡 𝗔 𝗥𝗢𝗪 🏆 The Brazilians claim the South African PSL title for the 14th time! 👆#Sundowns #DStvPrem pic.twitter.com/EbCVG3L9At — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 2, 2024

ورفع الفوز رصيد الأصفر والأزرق لـ 62 نقطة بفارق 13 نقطة عن ستالينبوش صاحب المركز الثاني والذي تتبقى له 4 مباريات فقط.

ويهيمن صنداونز على الدوري الجنوب إفريقي منذ موسم 2013-14 حيث حصد اللقب في 9 مواسم من أصل 11 وحل وصيفا مرتين.

وبذلك حجز صنداونز بطاقة تأهله للموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا 2024-25، حيث سيشارك للموسم العاشر على التوالي.

أطول سلسلة فوز متتالي يلقب الدوري المحلي في إفريقيا

1- الأهلي (مصر): 9 ألقاب (1949-1959)

2- سانت لويس (سيشل): 9 ألقاب (1985-1994)

3- الأهلي (مصر): 8 ألقاب (2005-2014)

4- إيلا نجيما (غينيا الإستوائية): 8 ألقاب (1984-1991)

5- هورويا كوناكري (غينيا): 8 ألقاب (2015-2022)

6- الأهلي (مصر): 7 ألقاب (1994-2000)

7- أسيك أبيدجان (كوت ديفوار): 7 ألقاب (2000-2006)

8- بوليتس (مالاوي) – 7 ألقاب (1999-2005)

9- الترجي (تونس) – 7 ألقاب (1998-2004)

10- صنداونز (جنوب إفريقيا) – 7 ألقاب (2018-2024)

11- سيلوريس (بوركينا فاسو) – 7 ألقاب (1974-1980)

12- فيلا (أوغندا) – 7 ألقاب (1998-2004)