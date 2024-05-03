بعد حسم الدوري السابع تواليا.. صنداونز يجدد تعاقد رونوين ويليامز لـ 2028

الجمعة، 03 مايو 2024 - 18:18

كتب : إسلام أحمد

رونوين ويليامز - جنوب إفريقيا

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي تجديد عقد حارسه وقائده رونوين ويليامز حتى صيف 2028.

رونوين ويليامز

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

ويأتي ذلك بعد ساعات من حسم لقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة السابعة على التوالي والـ 14 في تاريخ النادي.

وانضم ويليامز البالغ 32 عاما لصفوف صنداونز في صيف 2022 قادما من سوبر سبورت يونايتد.

أخبار متعلقة:
سابقة تاريخية.. الترجي يقصي صنداونز في مباراة الصواعق ويلاقي الأهلي في نهائي إفريقيا الحسم في بريتوريا لتحديد المتأهل لنهائي إفريقيا.. الترجي يهزم صنداونز بهدف برازيلي دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز مصدر من كاف لـ في الجول: يانج أفريكانز تقدم باحتجاج ضد حكام مباراة صنداونز.. ويطالب بالفوز

ومنذ ذلك الحين أصبح الحارس الأساسي للأصفر والأرزق الجنوب إفريقي وكذلك منتخب جنوب إفريقيا.

وخاض مع صنداونز 78 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري مرتين ولقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وخلال مبارياته مع صنداونز خرج بشباك نظيفة في 50 مباراة واستقبل 37 هدفا فقط.

وساهم في قيادة منتخب جنوب إفريقيا لحصد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2023 بفضل تألقه في الركلات الترجيحية.

وأصبح ويليامز أكثر حارس يتصدى لركلات ترجيحية في نسخة واحدة بتاريخ البطولة برصيد 6 ركلات متفوقا على محمد أبو جبل حارس منتخب مصر في 2021.

وعُرف ويليامز بتألقه في التصدي لركلات الترجيح والجزاء على حد سواء حيث تصدى من قبل لركلة جزاء أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا.

كما منع ركلتي جزاء ضد فريقه في النسخة الحالية بالدوري الإفريقي أمام بترو أتليتكو والأهلي في مرحلتي ربع ونصف نهائي المسابقة.

الدوري الـ 14

وحسم صنداونز لقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة السابعة على التوالي والـ 14 في تاريخه بفضل تحقيق فوزا كاسحا على كايزر تشيفز بنتيجة 5-1.

وتتبقى 6 مباريات لصنداونز الذي حسم اللقب بالفعل في المسابقة.

ورفع الفوز رصيد الأصفر والأزرق لـ 62 نقطة بفارق 13 نقطة عن ستالينبوش صاحب المركز الثاني والذي تتبقى له 4 مباريات فقط.

ويهيمن صنداونز على الدوري الجنوب إفريقي منذ موسم 2013-14 حيث حصد اللقب في 9 مواسم من أصل 11 وحل وصيفا مرتين.

وبذلك حجز صنداونز بطاقة تأهله للموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا 2024-25، حيث سيشارك للموسم العاشر على التوالي.

أطول سلسلة فوز متتالي يلقب الدوري المحلي في إفريقيا

1- الأهلي (مصر): 9 ألقاب (1949-1959)

2- سانت لويس (سيشل): 9 ألقاب (1985-1994)

3- الأهلي (مصر): 8 ألقاب (2005-2014)

4- إيلا نجيما (غينيا الإستوائية): 8 ألقاب (1984-1991)

5- هورويا كوناكري (غينيا): 8 ألقاب (2015-2022)

6- الأهلي (مصر): 7 ألقاب (1994-2000)

7- أسيك أبيدجان (كوت ديفوار): 7 ألقاب (2000-2006)

8- بوليتس (مالاوي) – 7 ألقاب (1999-2005)

9- الترجي (تونس) – 7 ألقاب (1998-2004)

10- صنداونز (جنوب إفريقيا) – 7 ألقاب (2018-2024)

11- سيلوريس (بوركينا فاسو) – 7 ألقاب (1974-1980)

12- فيلا (أوغندا) – 7 ألقاب (1998-2004)

دوري أبطال إفريقيا الدوري الجنوب إفريقي صنداونز رونوين ويليامز
نرشح لكم
لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف منافس الأهلي - موقع foot24: الترجي قد يخسر ظهيره الأيسر ضد الأهلي للإصابة طبيب الزمالك: شيكابالا يغيب عن نهائي الكونفدرالية.. وموقف الزناري وشلبي الاتحاد المغربي يعلن قرارات كاف بشأن لقاء نهضة بركان ضد اتحاد الجزائر منافس الأهلي - الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحافظ على صدارته للدوري التونسي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول قرارات الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة خبر في الجول - الشناوي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد 48 ساعة.. وموقفه من المباريات "بينها عدم استضافة بطولات قارية".. وكالة مكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب كأس مصر أمام سبورتنج 5 دقيقة | رياضة نسائية
10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة 12 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تحسن حالة محمد صبحي 18 دقيقة | الدوري المصري
لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف 24 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب المثلوثي وعودة الثلاثي الهجومي لمباراة سموحة 27 دقيقة | الدوري المصري
طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا 45 دقيقة | رياضة نسائية
لعنة تخطي الهلال مستمرة.. العين يخسر نهائي كأس الرابطة من الوحدة ساعة | آسيا
قائمة الأهلي - غياب رامي ربيعة ضمن 11 لاعبا في مواجهة الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية