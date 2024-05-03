أول موقف رسمي – الترسانة يعلن رفض خوض اللقاء الفاصل في الجونة

أعلن نادي الترسانة رفض إقامة اللقاء الفاصل مع ديروط في ملعب خالد بشارة بالجونة رسميا.

وأصدر نادي الترسانة بيانا رسميا، كشف فيه عن رفضه خوض اللقاء الفاصل مع ديروط في ملعب خالد بشارة بسبب قرب المسافة بين الجونة وديروط بخلاف بعد المسافة بين الجونة والقاهرة مقر نادي الترسانة.

وطالب نادي الترسانة بتحمل اتحاد الكرة بمصاريف سفر وإقامة الفريق في حالة الإصرار على خوض اللقاء في الجونة.

بيان الترسانة أشار إلى إن لائحة اتحاد الكرة لا تنص على خوض المباراة الفاصلة في ملعب تابع للصعيد استنادا لإقامة مواجهة المنصورة مع سبورتنج في استاد بتروسبورت بدلا من ملاعب بحري، كما أن اللائحة لا تنص على موافقة الفريقين على ملعب المباراة.

وأشار البيان إلى موافقة الترسانة على خوض اللقاء في ملعب بتروسبورت أو استاد الإسكندرية.

وجاء نص بيان الترسانة كالتالي:

الترسانة يرفض خوض المباراة الفاصلة على ملعب خالد بشارة بالجونة

خاطب نادي الترسانة اتحاد الكرة لرفض ملعب خالد بشارة بالجونة المستضيف للمواجهة الفاصلة مع ديروط يوم ١٣ مايو.

تعود الأسباب إلى قرب مسافة الجونة بينها وبين ديروط وبعد المسافة بينها وبين القاهرة.

إذا كان هناك إصرار من اتحاد الكرة يجب تحمل اتحاد الكرة لإقامة الترسانة وتكلفة الانتقال.

لائحة اتحاد الكرة لا تنص على خوض المباراة الفاصلة في ملعب تابع للصعيد استنادا لإقامة مواجهة المنصورة مع سبورتنج في ستاد بتروسبورت بدلا من ملاعب بحري.

اللائحة لا تنص على موافقة الفريقين على ملعب المباراة.

نوافق على خوض المباراة في بتروسبورت أو الإسكندرية.

يذكر إن نادي المنصورة كشف لـ FilGoal.com اعتراضه هو الآخر على ملعب مباراة الفريق مع سبورتنج، والمحدد لها ملعب بتروسبورت، وذلك بسبب إن ملعب المباراة لا ينتمي جغرافيا إلى مجموعة بحري كما هو الحال في باقي المباريات الفاصلة. (طالع التفاصيل)

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط،، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة ديروط مع الترسانة على استاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

كما يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.