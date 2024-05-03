المنصورة ينضم عبر في الجول لركب المعترضين: هل يوجد توجه للقضاء على الأندية الجماهيرية؟

انضم نادي المنصورة لركب المعترضين على المباريات الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي.

وقال العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة في تصريحات لـ FilGoal.com: "كل المباريات الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي ستقام في نطاقها الجغرافي باستثناء مباراتنا أمام سبورتنج التي ستلعب في القاهرة البعيدة عن نطاق مجموعة بحري. لماذا لا نلعب على استاد المحلة أو جمهورية شبين؟".

وأضاف "الدوري الممتاز مسموح فيه بـ 10 ألاف مشجع، ونحن نريد 500 مشجع فقط وهذا حق النادي الذي لن نتنازل عنه. الأندية الجماهيرية قوتها في جماهيرها وخاطبنا اتحاد الكرة بذلك"

رئيس المنصورة أتم "هل هناك توجه للقضاء على الأندية الشعبية من قبل اتحاد الكرة؟ ما يحدث يشير لذلك ".



































































و يواجه المنصورة فريق سبورتنج في المباراة الفاصلة المؤهلة لترقي للدوري الممتاز.

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط،، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة ديروط مع الترسانة على استاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

كما يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.