منافس الأهلي - موقع foot24: الترجي قد يخسر ظهيره الأيسر ضد الأهلي للإصابة

يخشى نادي الترجي الرياضي خسارة محمد أمين بن حميدة الظهير الأيسر الأساسي للفريق ضد الأهلي بسبب الإصابة.

وبحسب موقع foot24 التونسي، فإن محمد أمين بن حميدة وحسام تقا، تعرضا لإصابتين أثناء لقاء الترجي والصفاقسي.

الموقف أفاد بإن إصابة بن حميدة عبارة عن شد عضلي، سيكشف عن قوته فيما بعد حسب الفحوصات الطبية الإضافية التي سيخضع لها.

وسيغيب بن حميدة عن لقاء الترجي مع الملعب التونسي يوم الأحد على الاقل، على أن يتحدد موقفه من لقاء الأهلي لاحقا.

من جهة أخرى، فإن إصابة حسام تقا مدافع الفريق عبارة عن كدمة في القدم، وسيكون جاهزا بشكل طبيعي للقاء المقبل.

الترجي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الأهلي ذهابا في تونس يوم 18 مايو ثم إيابا في مصر يوم 25.