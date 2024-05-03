مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة حسم بطل دوري الجمهورية

نفى اتحاد الكرة أن يكون قد حسم أمر صحة قيد إبراهيم سعيد لاعب المصري الشاب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لا صحة لحسم موقف صحة قيد إبراهيم سعيد ناشئ المصري".

وأضاف "الأمر مازال تحت قيد التحقيق من قبل الشؤون القانونية ولا علاقة للجنة الانضباط بالأمر".

المصدر أتم "التحقيق مؤجل لحين استكمال المستندات الرسمية من كافة الأطراف".

أحمد الطحان عضو مجلس إدارة المصري قال لـFilGoal.com إنهم تلقوا إخطارا هاتفيا من لجنة الانضباط، يفيد بصحة أوراق اللاعب إبراهيم سعيد لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

الأمر الذي نفاه مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com مؤكدين إن القضية مازالت قيد التحقيق ولم تحسم بعد.

ماذا حدث؟

فاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم إنبي فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي إنبي ولاعب المصري للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.