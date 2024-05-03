في واقعة دوري الأهلي وإنبي.. المصري يعلن عبر في الجول: الانضباط أخطرتنا بصحة أوراق إبراهيم سعيد

كشف النادي المصري عن تلقيه إخطار من لجنة الانضباط بصحة أوراق إبراهيم سعيد لاعب فريق الشباب في النادي.

وقال أحمد الطحان عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـ FilGoal.com: "لجنة الانضباط أخطرتنا بصحة أوراق اللاعب إبراهيم سعيد بعدما تواصلت مع السجل المدني".

وأوضح "حصول الأهلي على النقاط الثلاث أمامنا من قبل بسبب مشاركة اللاعب ذاته كانت بسبب عدم استكمال أوراقه حينها ولكننا حصلنا على ورقة من مدرسة اللاعب وأكملنا أوراقه منذ فترة".

وأتم "المصري لا يقبل بهذه الحالات بين جدرانه".

ماذا حدث؟

فاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم إنبي فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي إنبي ولاعب المصري للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.