تشافي: نريد الانتقام.. واللعب لـ جيرونا أسهل من برشلونة

الجمعة، 03 مايو 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه يريد الانتقام رياضيا لخسارته الدور الأول أمام جيرونا بنتيجة 4-2 في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا في تمام الساعة السابعة والنصف في الأسبوع الـ34 من الليجا، والمقررة على ملعب مونتيليفي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا: "مهما حدث، مباراتنا ضد جيرونا لن تكون حاسمة للمركز الثاني، لكنها مهمة جدًا بالنسبة لنا".

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وأثنى على جيرونا: "فريق يتمتع بثقة عالية وحان الوقت لتهنئتهم لأنهم صنعوا التاريخ، لقد كان موسم ميجيل سانشيز المدير الفني للفريق ولاعبيه الاستثنائيين، سنلعب ضد فريق على مستوى الأبطال، لديهم فريق قوي ومهاجم رفيع المستوى.".

وأكمل: "في مباراة الدور الأول لم ندافع جيدًا وكانوا أقوياء للغاية، نريد الانتقام، والانتقام يكون على مستوى كرة القدم والفريق وليس على المستوى الشخصي، يتمتع جيرونا بثقة عالية".

وعن إمكانية ضم لاعبين من جيرونا بعد أداء الموسم الحالي للفريق، رد تشافي: " اللعب مع جيرونا أسهل من اللعب مع برشلونة، وهذا دليل وقد رأيناه في بعض لاعبي كرة القدم، في جيرونا تلعب بشكل أكثر هدوءًا. عندما تتحدث إلى إيريك جارسيا، يخبرك أنه يلعب بحرية أكبر من اللعب في نادٍ كبير مثل برشلونة.".

ويلعب إيريك جارسيا معارا من نادي برشلونة إلى جيرونا هذا الموسم.

وعن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي وفيتور روكي، رد المدير الفني لبرشلونة: "سنقرر في نهاية الموسم، نُقدّر بشدة ليفاندوفسكي، وسنقرر مستقبله في نهاية الموسم، أما عن الانتقادات فيجب أن يعي أولا من أن تأتي الانتقادات، من المدرب أم من الإدارة، هذا هو المهم".

وعن سر ابتعاد أوريول روميو، قال تشافي: "لا أعتقد أنه تأثر بالضغط، لقد بدأ الموسم بشكل جيد، ولكن عانى من بعض المشكلات الجسدية وكان يجب الحفاظ عليه، المنافسة هنا قوية، ولكنه لعب أقل مما توقعت".

وعاد تشافي للحديث عن مباراة جيرونا، ليرد على سؤال حول إذا ما حقق جيرونا المركز الثاني: "إذا حققوا المركز الثاني فهم يستحوق ذلك، نحن أمام فريق حقق موسما تاريخيا، كرة القدم الكاتالونية فخورة بما تفعله، ولكننا نريد الانتقام رياضيا بعد الخسارة 4-2 في الدور الأول".

واختتم: "فيرمين لوبيز هو اكتشاف عظيم، إنه يتمتع بحضور قوي، إنه فخر لأن يصل إلى هذا المستوى لأننا وثقنا به".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، فيما يلاحقه جيرونا في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، قبل 5 جولات من النهاية.

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