مؤتمر أنشيلوتي: عودة كورتوا للتشكيل الأساسي.. وسنحدث تغييرات ضد بايرن ميونيخ

الجمعة، 03 مايو 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن عودة تيبو كورتوا إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة منذ التعافي من الإصابة.

ريال مدريد يلاقي قادش مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الحافز قبل مباراة الغد؟ الأمر واضح. نريد الفوز على قادش لحصد النقاط والاقتراب أكثر من اللقب".

أخبار متعلقة:
تقرير: كورتوا قد يلعب مباريات ريال مدريد المهمة هذا الموسم اتحاد جدة يعلن سفر بنزيمة لتلقي العلاج في عيادة ريال مدريد كيميتش: كنا الفريق الأفضل أمام ريال مدريد أنشيلوتي: بيلينجهام تعرض للإصابة.. والنسخة الأفضل من ريال مدريد ستظهر يوم الأربعاء

وتحدث أنشيلوتي عن موقف اللاعبين المتاحين غدا، فقال: "تيبو كورتوا وأردا جولير سيلعبان أساسيان في مباراة الغد، وإيدير ميليتاو سيشارك في اللقاء لأنه بحاجة إلى نسق المباريات".

وعن كورتوا أكمل "هل يمكن أن يلعب كورتوا نهائي دوري أبطال أوروبا؟ حسنا، تركيزنا الآن على مباراة الأربعاء، وهي بمثابة نهائي كذلك. أندري لونين سيلعب يوم الأربعاء ثم سنرى ما سيحدث. نحن لا نفكر بما سيحدث خلال الشهر المقبل ونركز على المباراة المقبلة فقط".

المدرب الإيطالي واصل حديثه عن موقف اللاعبين فقال "جود بيلينجهام كان مريضا ويعاني من فيروس نهاية الأسبوع الماضي، لكنه بحاجة ممتازة الآن وجاهز تماما".

وأكد أنشيلوتي أن الفريق لن يحتفل عقب لقاء قادش، فقال "لن نحتفل في ساحة سيبيليس إذا فزنا على قادش لأننا لم نحسم لقب الدوري بعد. سنحتفل حين نحسم الأمر حسابيا. نحن بحاجة لأربع نقاط من أجل اللقب، لذلك فلن يكون هناك احتفالات غدا لأن الأمر لا يتوقف علينا فقط".

أنشيلوتي انتقل للحديث عن لقاء بايرن ميونيخ، إذ كشف عدم رضاه عن مستوى الدفاع "الدفاع لم يكن جيدا ضد بايرن ميونيخ، وتحديدا في الشوط الأول، وسيكون هناك تغييرات في خط الدفاع خلال لقاء الإياب".

وأتم "التوظيف الجديد لـ فينيسيوس جونيور ورودريجو؟ الأمر يسير بشكل جيد على ما يبدو. فيني سجل هدفين ضد بايرن ميونيخ، ورودريجو سجل هدفا ضد مانشستر سيتي".

ويحتاج ريال مدريد إلى 4 نقاط لحسم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه.

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق في ألمانيا.

الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
نرشح لكم
تقرير: ليفربول ينتظر موافقة ريال مدريد للتعاقد مع كوبو تشافي: نريد الانتقام.. واللعب لـ جيرونا أسهل من برشلونة تقرير: كورتوا قد يلعب مباريات ريال مدريد المهمة هذا الموسم تشافي يكشف سبب إعلان رحيله عن برشلونة.. ولماذا غير رأيه ليفاندوفسكي: 16 هدفا؟ كان بإمكاني تسجيل المزيد لو حصلت على فرص أكثر يؤمن المركز الثاني.. هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(2) فالنسيا.. فوز البرسا تشكيل برشلونة – لامين جمال يقود الهجوم أمام فالنسيا
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) بلدية المحلة.. بداية اللقاء دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) المقاولون.. بداية المباراة 6 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات.. عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري 19 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: جاهزية اللاعبين صداع جيد.. ورايس تأثيره ظهر من اليوم الأول 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - تغيير ثلاثي وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود هجوم البلدية ضد مابولولو 29 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – مصطفى سعد يقود زد.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون 36 دقيقة | الدوري المصري
بعد حسم الدوري السابع تواليا.. صنداونز يجدد تعاقد رونوين ويليامز لـ 2028 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: ليفربول ينتظر موافقة ريال مدريد للتعاقد مع كوبو 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية