مؤتمر أنشيلوتي: عودة كورتوا للتشكيل الأساسي.. وسنحدث تغييرات ضد بايرن ميونيخ

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن عودة تيبو كورتوا إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة منذ التعافي من الإصابة.

ريال مدريد يلاقي قادش مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الحافز قبل مباراة الغد؟ الأمر واضح. نريد الفوز على قادش لحصد النقاط والاقتراب أكثر من اللقب".

وتحدث أنشيلوتي عن موقف اللاعبين المتاحين غدا، فقال: "تيبو كورتوا وأردا جولير سيلعبان أساسيان في مباراة الغد، وإيدير ميليتاو سيشارك في اللقاء لأنه بحاجة إلى نسق المباريات".

وعن كورتوا أكمل "هل يمكن أن يلعب كورتوا نهائي دوري أبطال أوروبا؟ حسنا، تركيزنا الآن على مباراة الأربعاء، وهي بمثابة نهائي كذلك. أندري لونين سيلعب يوم الأربعاء ثم سنرى ما سيحدث. نحن لا نفكر بما سيحدث خلال الشهر المقبل ونركز على المباراة المقبلة فقط".

المدرب الإيطالي واصل حديثه عن موقف اللاعبين فقال "جود بيلينجهام كان مريضا ويعاني من فيروس نهاية الأسبوع الماضي، لكنه بحاجة ممتازة الآن وجاهز تماما".

وأكد أنشيلوتي أن الفريق لن يحتفل عقب لقاء قادش، فقال "لن نحتفل في ساحة سيبيليس إذا فزنا على قادش لأننا لم نحسم لقب الدوري بعد. سنحتفل حين نحسم الأمر حسابيا. نحن بحاجة لأربع نقاط من أجل اللقب، لذلك فلن يكون هناك احتفالات غدا لأن الأمر لا يتوقف علينا فقط".

أنشيلوتي انتقل للحديث عن لقاء بايرن ميونيخ، إذ كشف عدم رضاه عن مستوى الدفاع "الدفاع لم يكن جيدا ضد بايرن ميونيخ، وتحديدا في الشوط الأول، وسيكون هناك تغييرات في خط الدفاع خلال لقاء الإياب".

وأتم "التوظيف الجديد لـ فينيسيوس جونيور ورودريجو؟ الأمر يسير بشكل جيد على ما يبدو. فيني سجل هدفين ضد بايرن ميونيخ، ورودريجو سجل هدفا ضد مانشستر سيتي".

ويحتاج ريال مدريد إلى 4 نقاط لحسم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه.

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق في ألمانيا.