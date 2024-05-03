الأهلي يهنئ الاتحاد بكأس السلة ويؤكد: "علاقتنا أكبر من أي بطولة"

الجمعة، 03 مايو 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

هنأ النادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، بفوزه ببطولة كأس مصر لكرة السلة.

ونشر الأهلي تهنئة للاتحاد عبر صفحته الرسمية: "خالص التهاني لنادي الاتحاد السكندري الشقيق ببطولة كأس مصر لكرة السلة.. استحق الفوز وبذل لاعبوه جهدا كبيرًا، ونؤكد على أن العلاقة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد العريق أكبر من أي بطولة".

وأضاف الأهلي في تهنئته: "علاقة تاريخية وطيدة على مر الأجيال.. أيضا التهنئة واجبة لجماهير الإسكندرية المحبة لكرة السلة والتي ترتبط دوما بعلاقة حب وتآخ مع جماهير الأهلي".

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توج الاتحاد بلقب كأس مصر 2023-24 لكرة السلة على حساب الأهلي بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 68-65، بعدما سجل أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد ثلاثية في الثانية الأخيرة وحسم اللقب لزعيم الثغر.

وحقق الاتحاد لقب كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020-21، حيث حصد الأهلي اللقب في آخر موسمين.

وخسر الأهلي أول ألقابه الموسم الجاري، حيث حصد لقب السوبر المحلي ودوري المرتبط، ووصل للمراحل النهائية من الدوري الإفريقي BAL.

الأهلي الاتحاد محمود الخطيب محمد مصيلحي كأس السلة
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