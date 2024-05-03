كلوب يكشف جديد مشادته مع صلاح "نحترم بعض ولننظر إلى الأمام"

الجمعة، 03 مايو 2024 - 12:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح ويورجن كلوب

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن جديد ما حدث بينه وبين محمد صلاح النجم المصري للفريق.

خلال الدقائق الأخيرة لمباراة ليفربول مع وست هام الأخيرة، حدثت مشادة بين كلوب وصلاح أثناء الدفع بالأخير في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء، الأمر الذي تزامن مع إحراز وست هام لهدف التعادل.

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عقب المباراة، صرح صلاح بشكل مقتضب "لن أتحدث اليوم حتى لا تشتعل النيران".

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول مع توتنام: "الأمر تم حله بشكل كامل. لا مشاكل بيننا".

وأوضح "إذا كنا لا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، فلست متأكدا كيف كان للأمر أن ينتهي، لكننا نحترم بعض، لذلك لا مشكلة حقا".

كلوب أتبع "الأمور جيدة الآن، لذلك لننظر إلى الأمام".

المدرب الألماني تحدث أيضا عن هل سيشارك محمد صلاح ضد توتنام، قال كلوب "هل أغيّر عاداتي بالكامل في آخر 3 مباريات وأقول لكم عن التشكيل بالكامل؟".

وأخيرا، تحدث كلوب عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول فقال "لا ينبغي لي أن أتحدث عن ذلك، لست الشخص المناسب للحديث عن الأمر ومهمتي حاليا هي المساعدة في بناء الأساس لمستقبل النادي، لكن هذه القرارات تخص آخرين".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وكان كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري وبعد 7 سنوات قضاها مدربا للفريق.

وخرج ليفربول من الموسم الجاري ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بجانب التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد غياب عن البطولة في الموسم الحالي.

محمد صلاح بدوره شارك في 42 مباراة بمختلف البطولات رفقة ليفربول هذا الموسم. سجل فيهم 24 هدفا.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
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