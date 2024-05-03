مصيلحي: لا رجعة في ابتعادي عن الاتحاد.. وهذا مصير مابولولو

أصر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على قرار ابتعاده عن النادي بنهاية الدورة الانتخابية الجارية.

الاتحاد السكندري حقق لقب كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وقال مصيلحي عقب المباراة في تصريحات لقناة MBC Masr: "كأس مصر بطولة غالية علينا بعد حوالي سنتين بدون بطولة ولكننا قاتلنا أمام فريق قوي ومحترم، ولدينا أحمد عمر وهو مدرب جيد أبارك له البطولة ولكل جماهير الاتحاد".

مصيلحي أتبع "لا رجوع في قرار ابتعادي عن النادي بنهاية هذه الدورة. خدمت نادي الاتحاد بصدق وإخلاص خلال السنوات الماضية وقد أديت رسالتي وأتمنى التوفيق للنادي فيما هو قادم".

محمد مصيلحي كان قد أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com عدم الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري بنهاية هذه الدورة.

وعن مصير أوجوستينيو مابولولو المهاجم الأنجولي في صفوف الاتحاد، قال مصيلحي: "لم نتلق أي عروض لـ مابولولو من مصر".

وأتم "هو لاعب كبير ومحترم ولديه عروض كثيرة من خارج مصر، لكن سواء نحن كنادي أو هو كلاعب فمتفقين على غلق الأمر لحين إنهاء الموسم كما أن لدينا مباراة مصيرية مع الأهلي، سيكون التعادل فيها بتأهل إلى الكونفدرالية".

مابولو سجل حتى الآن 9 أهداف في 15 مباراة مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري هذا الموسم، بجانب كونه هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم المنقضي.

ويلعب الاتحاد السكندري مع بلدية المحلة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.