مصيلحي: لا رجعة في ابتعادي عن الاتحاد.. وهذا مصير مابولولو

الجمعة، 03 مايو 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

أصر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على قرار ابتعاده عن النادي بنهاية الدورة الانتخابية الجارية.

الاتحاد السكندري حقق لقب كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وقال مصيلحي عقب المباراة في تصريحات لقناة MBC Masr: "كأس مصر بطولة غالية علينا بعد حوالي سنتين بدون بطولة ولكننا قاتلنا أمام فريق قوي ومحترم، ولدينا أحمد عمر وهو مدرب جيد أبارك له البطولة ولكل جماهير الاتحاد".

أخبار متعلقة:
مباريات الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا.. مواجهة نارية ضد الإسماعيلي والاتحاد السكندري خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه خبر في الجول - أزمة في الأفق بسبب BAL.. وموقف الزمالك والاتحاد السكندري زيزو السابع وهدف عالمي ولكن.. الزمالك يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية

مصيلحي أتبع "لا رجوع في قرار ابتعادي عن النادي بنهاية هذه الدورة. خدمت نادي الاتحاد بصدق وإخلاص خلال السنوات الماضية وقد أديت رسالتي وأتمنى التوفيق للنادي فيما هو قادم".

محمد مصيلحي كان قد أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com عدم الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري بنهاية هذه الدورة.

وعن مصير أوجوستينيو مابولولو المهاجم الأنجولي في صفوف الاتحاد، قال مصيلحي: "لم نتلق أي عروض لـ مابولولو من مصر".

وأتم "هو لاعب كبير ومحترم ولديه عروض كثيرة من خارج مصر، لكن سواء نحن كنادي أو هو كلاعب فمتفقين على غلق الأمر لحين إنهاء الموسم كما أن لدينا مباراة مصيرية مع الأهلي، سيكون التعادل فيها بتأهل إلى الكونفدرالية".

مابولو سجل حتى الآن 9 أهداف في 15 مباراة مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري هذا الموسم، بجانب كونه هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم المنقضي.

ويلعب الاتحاد السكندري مع بلدية المحلة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي أوجوستينيو مابولولو
نرشح لكم
علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟ مواعيد مباريات الجمعة 3 مايو 2024 – مباراتان في الدوري.. بداية الجولة بإنجلترا ومحترفان مصريان طبيب الزمالك: شيكابالا يغيب عن نهائي الكونفدرالية.. وموقف الزناري وشلبي منافس الزمالك – نهضة بركان يودع كأس العرش 2022-23 بركلات الترجيح الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القناة الناقلة بيريرا يكشف سبب إسناد القمة لـ نور الدين.. ومدى صحة هدف الزمالك أمام الأهلي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة
أخر الأخبار
كلوب يفتح النار قبل رحيله: بإمكان الناس البقاء على قيد الحياة بدون مباريات من وقت لآخر ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب يكشف جديد مشادته مع صلاح "نحترم بعض ولننظر إلى الأمام" ساعة | الدوري الإنجليزي
مصيلحي: لا رجعة في ابتعادي عن الاتحاد.. وهذا مصير مابولولو 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد الكاس: كنا بحاجة للقب شمال إفريقيا.. وهذا ما سنفعله مع مزدوجي الجنسية 2 ساعة | منتخب مصر
علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟ 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 3 مايو 2024 – مباراتان في الدوري.. بداية الجولة بإنجلترا ومحترفان مصريان 3 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: شيكابالا يغيب عن نهائي الكونفدرالية.. وموقف الزناري وشلبي 11 ساعة | الدوري المصري
منافس الزمالك – نهضة بركان يودع كأس العرش 2022-23 بركلات الترجيح 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية