حوار في الجول - مصيلحي يتحدث عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد.. ومصير العشري والسلة

اتخذ محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قراره النهائي بشأن الاستمرار في رئاسة النادي.

وتنتهي فترة محمد مصيلحي بنهاية الولاية الجارية بسبب لائحة النادي التي لا تسمح له بالترشح مرة أخرى بعد قضاء 8 سنوات، وشدد مصيلحي إنه لن يعدل اللائحة وبالتالي لن يستمر.

وتحدث FilGoal.com مع محمد مصيلحي عن الفرع الجديد لنادي الاتحاد وموقفه من الاستمرار في رئاسة النادي ومصير فريقي القدم والسلة.

نادي الاتحاد

كشف مصيلحي "خلال ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من الفرع الجديد للنادي".

وأوضح "المرحلة الأولى تشمل الملاعب المفتوحة وغرف تغيير الملابس بالإضافة إلا المحلات على سور النادي".

وتابع "أعمل بجد على الانتهاء من الفرع الجديد ليكون بمثابة دخل مالي كبير جيد للنادي ومن يأتي بعدي يكون لديه موارد".

وأضاف مصيلحي "المحلات وحدها ستدر دخلا كبيرا وسيقلل نسبة العجز في ميزانية النادي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى فتح العضوية وإيجار الملاعب".

وكشف رئيس الاتحاد "النادي يصرف أكثر من عشرة ملايين جنيه شهريا ما بين تعاقدات لاعبين أجانب ومحليين وأجهزة فنية ومكافآت لفرق القدم والسلة والطائرة وموظفين العاملين بالنادي".

وشدد "بالرغم من ذلك لم نتأخر يوما واحدا عن سداد كافة المستحقات وجميعها تتم في موعدها".

رئاسة الاتحاد

وعن موقفه من الاستمرار في رئاسة النادي كشف "قرار نهائي اتخذته بعدم تعديل لائحة النادي والتي لن تسمح لي بالترشح مرة أخرى بسبب قضاء 8 سنوات في رئاسة النادي".

وشدد "حتى وإن كانت رغبة البعض في بقائي فإنني أريد منح الفرصة لوجوه جديدة في إدارة النادي وهذه هي سنة الحياة".

وتابع مصيلحي "إدارة مكان تعشقه تكون أصعب شيء، وأنا دائما ما أكون مهموم بالنادي وطوال الوقت لم يخرج من تفكيري وتركيزي معه بنسبة 90% وهذا يأتي على حساب عائلتي وعملي وصحتي".

وأوضح "طوال تاريخ تواجدي بالنادي، لم أنشغل عنه يوما واحد، حتى وأنا خارج النادي في فترة من الفترات كنت أساهم في أي شيء يطلب مني، ومنها رئاسة لجنة المئوية والحمد لله خرجت بأفضل صورة".

فريق الكرة

وبسؤاله عن فريق الكرة أوضح "مقارنة بمصروفات الأندية الأخرى، أرى أننا في مركز جيد إلى حد ما، ولكن طموحاتنا نحن والجماهير هي الأفضل".

وشدد "طارق العشري يعمل بجد وإخلاص ووفاء لناديه، وهو ما لاحظته في مباريات هزمنا فيها، ولم نكن نستحق ذلك وهو ما كان سيضعنا في مركز أفضل".

وكشف مصيلحي "خالد الغندور وكريم الديب اقتربا من التجديد للفريق بعد انتهاء تعاقدهما، ولا نزال نحاول إقناع أحمد عادل بالتجديد ولكنه يرغب في العيش بالقاهرة".

وعن مصير طارق العشري كشف "يستمر العشري حتى نهاية الموسم فأنا لست من هواة التغيير اللحظي، والحساب يكون بنهاية الموسم".

وأضاف "المجلس الحالي نجح في إدارة بعض الملفات والتي تم إسنادها والجميع أخوة لي وعلاقتنا بها انسجام".

أما عن المنافسة في الدوري فكشف "هي منافسة غير متكافئة، لأن الأندية الشعبية لديها ألعاب أخرى وأعضاء ومصروفات كثيرة، سواء اجتماعيا أو رياضيا أو إنشائيا".

وواصل "بينما هناك أندية تتبع مؤسسات ولا تمتلك أساسا مقر إداري وليس لديهم ملعب كرة، ومن المفترض أن يكون ذلك شرطا للأندية الخاصة والمؤسسات لتساهم في البنية التحتية للرياضة بإنشاء ملعب على الأقل يستقبل مبارياتها".

فريق السلة

وبالانتقال للحديث عن فريق السلة شدد مصيلحي "نحن نمتلك أفضل لاعبين بمصر وذلك بشهادة الجميع لكن ينقصنا التوفيق وأيضا الروح القتالية للاعبين".

وتابع "نرصد ميزانية كبيرة شهريا للتعاقد مع المحترف الأجنبي، لكننا لم نوفق في أي منهم إلا عدد قليل".

وكشف "ديكسون المحترف المتواجد الآن، لدي تفاؤل تجاهه خاصة وأنه حصل معنا على لقب الدوري والبطولة العربية وكأس مصر والسوبر في 2019، ولعب مع معظم اللاعبين الحاليين وبالتالي هناك تجانس".

وأضاف "لن أتغير وقراري كما هو بترك القرارات الفنية للأجهزة الفنية في كل الألعاب، والاختيار هو مسؤولية المدير الفني".

واختتم تصريحاته "تخيل لو تدخلت بفرض لاعب على مدير فني وهو غير مقتنع به؟ من الممكن أن يكون اللاعب جيد ولكن إذا لم يكن المدير الفني مقتنعا فربما لا يدفع به من الأساس".