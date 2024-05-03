دوري المؤتمر – هاتريك الكعبي يُسقط فيلا ويُكمل أحلام أولمبياكوس.. وفوز قاتل لـ فيورنتينا

الجمعة، 03 مايو 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - أولمبياكوس

واصل أولمبياكوس اليوناني حلمه وفاز على أستون فيلا بنتيجة 4-2 في إنجلترا بذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بفضل هاتريك المغربي أيوب الكعبي.

ويعيش أولمبياكوس أياما سعيدة، الأسبوع الماضي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب لأول مرة، والآن أصبح على مقربة من النهائي القاري الأول له على مستوى الكبار.

وسيلتقي الفريقان في اليونان مجددا يوم الخميس المقبل لحسم المتأهل للمباراة النهائية من النسخة الثالثة للمسابقة.

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وصعق بطل اليونان أستون فيلا أمام أنصاره بهدفين من أيوب الكعبي في الدقيقتين 16 و29.

وقلص أولي واتكينس الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم سجل موسى ديباي هدف التعادل في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

الكعبي أعاد التقدم للأغريق في الدقيقة 56 من علامة الجزاء مسجلا الهاتريك ورافعا رصيده لـ 8 أهداف كأفضل هداف في البطولة.

وسجل الأرجنتيني سانتياجو هيزي الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وأهدر دوجلاس لويز فرصة عودة فريقه في اللقاء بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 84.

اللقاء شهد غياب إيميليانو مارتينيز بعد حصوله على إنذارين ضد ليل الفرنسي دون طرده. (طالع التفاصيل)

فيورنتينا × كلوب بروج

وفي ملعب أرتميو فرانكي بفلورنسا في إيطاليا خطف فيورنتينا فوزا قاتلا بنتيجة 3-2.

تقدم ريكاردو سوتيل بالهدف الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 5.

وسجل هانس فانكين التعادل في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وأعاد أندريا بيلوتي التقدم للبنفسجي في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وتحصل النيجيري رافائيل أونديكا على إنذارين متتاليين في الدقيقتين 58 و61 ليُكمل كلوب بروج اللقاء بـ 10 لاعبين.

ورغم النقص العددي خطف الفريق البلجيكي التعادل في الدقيقة 63 عن طريق إيجور تياجو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل البديل الأنجولي مبالا نزولا هدف الفوز القاتل لفيورنتينا على آمل خطف بطاقة التأهل للنهائي القاري الثاني تواليا للفيولا في الإياب.

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