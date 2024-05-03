دوري المؤتمر – هاتريك الكعبي يُسقط فيلا ويُكمل أحلام أولمبياكوس.. وفوز قاتل لـ فيورنتينا
الجمعة، 03 مايو 2024 - 00:33
كتب : FilGoal
واصل أولمبياكوس اليوناني حلمه وفاز على أستون فيلا بنتيجة 4-2 في إنجلترا بذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بفضل هاتريك المغربي أيوب الكعبي.
أيوب الكعبي
النادي : أولمبياكوس
ويعيش أولمبياكوس أياما سعيدة، الأسبوع الماضي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب لأول مرة، والآن أصبح على مقربة من النهائي القاري الأول له على مستوى الكبار.
وسيلتقي الفريقان في اليونان مجددا يوم الخميس المقبل لحسم المتأهل للمباراة النهائية من النسخة الثالثة للمسابقة.
وصعق بطل اليونان أستون فيلا أمام أنصاره بهدفين من أيوب الكعبي في الدقيقتين 16 و29.
المغربي أيوب الكعبي يفتتح التسجيل لأولمبياكوس 🔥⚽️#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #أستون_فيلا | #أولمبياكوس pic.twitter.com/3cOJ3Y8JH9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2024
وقلص أولي واتكينس الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم سجل موسى ديباي هدف التعادل في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.
أيوب الكعبي يضيف الثاني لأولمبياكوس 👏⚽️#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #أستون_فيلا | #أولمبياكوس pic.twitter.com/Q5AYPKXoU9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2024
الكعبي أعاد التقدم للأغريق في الدقيقة 56 من علامة الجزاء مسجلا الهاتريك ورافعا رصيده لـ 8 أهداف كأفضل هداف في البطولة.
🇲🇦👏 المغربي أيوب الكعبي يسجل الثالث ويبصم على الهاتريك #دوري_المؤتمر_الأوروبي | #أستون_فيلا | #أولمبياكوس pic.twitter.com/WbUr9Jqe1Y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2024
وسجل الأرجنتيني سانتياجو هيزي الهدف الرابع في الدقيقة 67.
وأهدر دوجلاس لويز فرصة عودة فريقه في اللقاء بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 84.
اللقاء شهد غياب إيميليانو مارتينيز بعد حصوله على إنذارين ضد ليل الفرنسي دون طرده. (طالع التفاصيل)
فيورنتينا × كلوب بروج
وفي ملعب أرتميو فرانكي بفلورنسا في إيطاليا خطف فيورنتينا فوزا قاتلا بنتيجة 3-2.
تقدم ريكاردو سوتيل بالهدف الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 5.
وسجل هانس فانكين التعادل في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.
وأعاد أندريا بيلوتي التقدم للبنفسجي في الدقيقة 37 من الشوط الأول.
وتحصل النيجيري رافائيل أونديكا على إنذارين متتاليين في الدقيقتين 58 و61 ليُكمل كلوب بروج اللقاء بـ 10 لاعبين.
ورغم النقص العددي خطف الفريق البلجيكي التعادل في الدقيقة 63 عن طريق إيجور تياجو.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل البديل الأنجولي مبالا نزولا هدف الفوز القاتل لفيورنتينا على آمل خطف بطاقة التأهل للنهائي القاري الثاني تواليا للفيولا في الإياب.