خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين

تلقى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا بطاقة صفراء خلال ركلات الترجيح أمام ليل الفرنسي في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم حصول مارتينيز على بطاقة صفراء خلال الوقت الأصلي للمباراة، إلا أنه لم يتلق البطاقة الحمراء بعد تلقيه البطاقة الصفراء خلال ركلات الترجيح.

ويرجع ذلك إلى التعديلات التي أجراها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، عام 2020، بعدم احتساب الإنذارات التي تلقاها اللاعب خلال المباراة، أثناء الركلات الترجيحية، باعتبار أنها ليست جزءًا من وقت المباراة.

وفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فأن الإنذارين سيجبران مارتينيز على الغياب عن مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي بسبب الإيقاف.

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وقاد مارتينيز فريقه إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي عقبة ليل الفرنسي بضربات الترجيح.

وتصدى مارتينيز للضربة الأولى والأخيرة أمام نبيل بن طالب وبنيامين أندري لاعبا ليل، ليحتفل أمام الجماهير الفرنسية على طريقته الخاصة بطريقة استفزازية، ردًا على صافرات الاستهجان التي تلقاها من الجماهير الفرنسية.

وانتهت مواجهة الذهاب في إنجلترا بفوز أستون فيلا بهدفين لهدف، قبل فوز ليل إيابا على ملعبه بيار موروا في فرنسا بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح، والتي رجحت كفة أستون فيلا ليفوز بنتيجة 4-3.

سجل لأستون فيلا في ضربات الترجيح يوري تيليمانز، وأولي واتكنز، وماتي كاش، ودوجلاس لويز، فيما أضاع ليون بايلي.

ولم يخسر إيميليانو في ركلات الترجيح من قبل سواء مع فريقه أو منتخب الأرجنتين خلال 5 مناسبات.

وتعد تلك المرة الثانية فقط في تاريخ أستون فيلا، التي يصل فيها إلى الدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية كبرى.

وتأهل أستون فيلا موسم 1981-1982، إلى المباراة النهائية وفاز بكأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا النسخة القديمة) على حساب بايرن ميونيخ.

أما ليل فسجل جوناثان ديفيد، وأنخيل جوميز، وريمي كابيلا، فيما أضاع نبيل بن طالب الضربة الأولى، وبنيامين اندري.

وينتظر أستون فيلا الفائز من مواجهة أولمبياكوس وفناربخشه.

وانتهت مواجهة الذهاب في اليونان بفوز أوليمبياكوس 3-2.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب 9 مايو، فيما تقام المباراة النهائية لدوري المؤتمر يوم 29 مايو في العاصمة اليونانية أثينا.

وفي مباراة أخرى بالدور ربع النهائي لدوري المؤتمر، تأهل فيورنتينا الإيطالي بثنائية في شباك فيكتوريا بلزن التشيكي، على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا الإيطالية، بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.