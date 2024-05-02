لندن زرقاء.. تشيلسي ينتصر على توتنام بثنائية ويقترب من المقاعد الأوروبية

حسم تشيلسي دربي لندن أمام توتنام بالفوز بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية البلوز كل من تريفوه تشالوباه ونيكولاس جاكسون.

وحقق تشيلسي فوزه الـ 35 على توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 8 لتوتنام.

ولم يخسر تشيلسي في آخر 10 مباريات خاضها كول بالمر هداف الفريق.

وخسر توتنام للمباراة الثالثة على التوالي وظل خامسا برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن أستون فيلا الرابع حيث المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما ارتقى تشيلسي للمركز الثامن برصيد 51 نقطة وله مباراة مؤجلة، وأصبح على بُعد 3 نقاط من المركز الثالث والمؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وصف المباراة

كاد تشيلسي أن يتقدم مبكرا في الدقيقة 4 حيث انفرد جاكسون وسدد كرة شتتها ميكي فان دي فين قبل الوصول لخط المرمى وارتطمت بقدم كول بالمر وخرجت لضربة مرمى.

وسدد ميخايلو مودريك تسديدة أرضية ضعيفة جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 21.

وسجل تريفوه تشالوباه هدف تقدم البلوز برأسية متقنة بعد ركلة حرة مباشرة نفذها كونور جالاجر في الدقيقة 24.

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Goal!



Trevoh Chalobah comes up with a big header! Chelsea take the lead! After a VAR review, the goal stands. #beINPL #CHETOT #CFC pic.twitter.com/8RkKzVje0l — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 2, 2024

وكاد كريستيان روميرو أن يدرك التعادل للديوك في الدقيقة 38 برأسية بعد ركلة حرة نفذها بيدرو بورو.

شوط أول انتهى بتقدم تشيلسي بنتيجة 1-0.

في الشوط الثاني حاول لاعبو توتنام تسجيل التعادل لكن الحارس دودري بيتروفيتش تألق وزاد عن مرماه ببسالة.

وأضاف جاكسون الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 72 برأسية بعد تسديدة كول بالمر من كرة ثابتة والتي ارتدت من العارضة وتابعها السنغالي في الشباك.

لم ترتق محاولات توتنام لتهديد مرمى تشيلسي في الدقائق الأخيرة لتقليص الفارق أو العودة في اللقاء ليحسم البلوز الدربي لصالحهم.

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