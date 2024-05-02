كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي

توج الاتحاد بلقب كأس مصر 2023-24 لكرة السلة على حساب الأهلي بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 68-65.

وحقق الاتحاد لقب كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020-21، حيث حصد الأهلي اللقب في آخر موسمين.

وخسر الأهلي أول ألقابه الموسم الجاري، حيث حصد لقب السوبر المحلي ودوري المرتبط، ووصل للمراحل النهائية من الدوري الإفريقي BAL.

وبدأ الاتحاد اللقاء بقوة ومع انتصاف الربع الأول كانت النتيجة 8-3 لزعيم الثغر.

وتعزز الفارق قبل نهاية الربع الأول ووصل لـ 19-9 وقلص الأهلي الفارق في الثواني الأخيرة لينتهي 19-14 للاتحاد.

وفي الربع الثاني وسّع الاتحاد الفارق لـ 11 نقطة بنتيجة 30-19 ثم أصبحت 34-22.

وانتهى الربع الثاني بنتيجة 37-28 لزعيم الثغر.

حاول الأهلي تقليص الفارق في الربع الثالث ووصلت لنتيجة 42-36 للاتحاد، وانتهى الربع الثالث وقبل الأخير بفارق 7 نقاط بنتيجة 50-43 لزعيم الثغر.

شدد الأهلي من هجومه في الربع الرابع، وتقلص الفارق لخمس نقاط قبل 6 دقائق على النهاية بنتيجة 55-50 للاتحاد.

وتقدم الأهلي لأول مرة في النتيجة باللقاء قبل 4 دقائق على النهاية بنتيجة 56-55.

وأعاد الاتحاد تفوقه مجددا لتصبح النتيجة 63-61 قبل 20 ثانية على النهاية، ثم أصبحت النتيجة 65-63.

وتحصل الأهلي على رميتين حرتين قبل 9 ثواني على نهاية الربع الرابع سُجلا ليتعادل الفريقان في النتيجة 65-65.

وسجل أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد ثلاثية في الثانية الأخيرة وحسم اللقب لزعيم الثغر.