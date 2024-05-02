كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي

الخميس، 02 مايو 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة

توج الاتحاد بلقب كأس مصر 2023-24 لكرة السلة على حساب الأهلي بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 68-65.

وحقق الاتحاد لقب كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020-21، حيث حصد الأهلي اللقب في آخر موسمين.

وخسر الأهلي أول ألقابه الموسم الجاري، حيث حصد لقب السوبر المحلي ودوري المرتبط، ووصل للمراحل النهائية من الدوري الإفريقي BAL.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الجزيرة يهزم الزمالك ويحصد برونزية كأس مصر كرة سلة - سيدات الأهلي يضربن موعدا ناريا مع سبورتنج في نهائي كأس مصر كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس كرة سلة - الـ11 على التوالي.. الجندي يخطف لـ الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة

وبدأ الاتحاد اللقاء بقوة ومع انتصاف الربع الأول كانت النتيجة 8-3 لزعيم الثغر.

وتعزز الفارق قبل نهاية الربع الأول ووصل لـ 19-9 وقلص الأهلي الفارق في الثواني الأخيرة لينتهي 19-14 للاتحاد.

وفي الربع الثاني وسّع الاتحاد الفارق لـ 11 نقطة بنتيجة 30-19 ثم أصبحت 34-22.

وانتهى الربع الثاني بنتيجة 37-28 لزعيم الثغر.

حاول الأهلي تقليص الفارق في الربع الثالث ووصلت لنتيجة 42-36 للاتحاد، وانتهى الربع الثالث وقبل الأخير بفارق 7 نقاط بنتيجة 50-43 لزعيم الثغر.

شدد الأهلي من هجومه في الربع الرابع، وتقلص الفارق لخمس نقاط قبل 6 دقائق على النهاية بنتيجة 55-50 للاتحاد.

وتقدم الأهلي لأول مرة في النتيجة باللقاء قبل 4 دقائق على النهاية بنتيجة 56-55.

وأعاد الاتحاد تفوقه مجددا لتصبح النتيجة 63-61 قبل 20 ثانية على النهاية، ثم أصبحت النتيجة 65-63.

وتحصل الأهلي على رميتين حرتين قبل 9 ثواني على نهاية الربع الرابع سُجلا ليتعادل الفريقان في النتيجة 65-65.

وسجل أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد ثلاثية في الثانية الأخيرة وحسم اللقب لزعيم الثغر.

كرة سلة الأهلي كرة سلة كأس مصر لكرة السلة الاتحاد كرة سلة
نرشح لكم
انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (65)-(68) الاتحاد.. زعيم الثغر البطل كرة سلة - سيدات الأهلي يضربن موعدا ناريا مع سبورتنج في نهائي كأس مصر كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس كرة سلة - الـ11 على التوالي.. الجندي يخطف لـ الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL انتهت BAL - الأهلي (87)-(76) الأهلي بنغازي.. خامس مباريات المجموعة
أخر الأخبار
منافس الزمالك – نهضة بركان يودع كأس العرش 2022-23 بركلات الترجيح 15 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القناة الناقلة 43 دقيقة | الدوري المصري
دوري المؤتمر – هاتريك الكعبي يُسقط فيلا ويُكمل أحلام أولمبياكوس.. وفوز قاتل لـ فيورنتينا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيريرا يكشف سبب إسناد القمة لـ نور الدين.. ومدى صحة هدف الزمالك أمام الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي – العقدة الإيطالية مستمرة.. أتالانتا يخطف تعادلا أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن يدك حصون روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
لندن زرقاء.. تشيلسي ينتصر على توتنام بثنائية ويقترب من المقاعد الأوروبية ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية