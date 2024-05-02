الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة

الخميس، 02 مايو 2024 - 23:02

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أوباما

يواصل الزمالك مشواره المحلي في الدوري المصري بمواجهة سموحة في الجولة 21 من المسابقة.

وعاد الزمالك لخوض مواجهاته المحلية بعد تأهله لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز الغاني.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد من توقيع هدافه أحمد سيد زيزو.

أخبار متعلقة:
طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي

بينما فاز سموحة في مباراة عصيبة على المقاولون العرب بنتيجة 1-0.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة على استاد برج العرب بدلا من الإسكندرية.

يأتي ذلك القرار بناء على تعليمات الجهات الأمنية حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

يذكر أن الزمالك فاز في لقاء الدور الأول بنتيجة 5-1 على سموحة.

سجل آنذاك كل من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما وسيف الجزيري وشيكابالا خماسية الأبيض، بينما سجل فادي فريد هدف سموحة الوحيد.

الزمالك سموحة الدوري المصري موعد مباراة
نرشح لكم
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي بهدف زيزو.. الزمالك يواصل الانتصارات بالتفوق على البنك الأهلي تعادل سلبي يرتقي بمراكز فيوتشر والطلائع في الدوري الأهلي يطلب ردا من اتحاد الكرة قبل التصعيد للجهات الدولية في أزمة الشيبي والشحات الثالث من علامة الجزاء.. زيزو يرتقي في ترتيب هدافي الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك
أخر الأخبار
لندن زرقاء.. تشيلسي ينتصر على توتنام بثنائية ويقترب من المقاعد الأوروبية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي 28 دقيقة | كرة سلة
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة 46 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة 57 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - روما (0)-(2) ليفركوزن.. جووووول صاروخي ساعة | الكرة الأوروبية
طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون 2 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية