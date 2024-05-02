الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة

يواصل الزمالك مشواره المحلي في الدوري المصري بمواجهة سموحة في الجولة 21 من المسابقة.

وعاد الزمالك لخوض مواجهاته المحلية بعد تأهله لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز الغاني.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد من توقيع هدافه أحمد سيد زيزو.

بينما فاز سموحة في مباراة عصيبة على المقاولون العرب بنتيجة 1-0.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة على استاد برج العرب بدلا من الإسكندرية.

يأتي ذلك القرار بناء على تعليمات الجهات الأمنية حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

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يذكر أن الزمالك فاز في لقاء الدور الأول بنتيجة 5-1 على سموحة.

سجل آنذاك كل من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما وسيف الجزيري وشيكابالا خماسية الأبيض، بينما سجل فادي فريد هدف سموحة الوحيد.