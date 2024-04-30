خبر في الجول - نقل مباراة سموحة أمام الزمالك إلى استاد برج العرب

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم كل من فريقي سموحة والزمالك بنقل المباراة المقررة بينهما إلى استاد برج العرب.

وكان من المقرر إقامة المواجهة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري على استاد الإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد أبلغ الفريقين بنقل مباراة الأحد المقبل إلى استاد برج العرب.

ويأتي ذلك القرار بناء على تعليمات الجهات الأمنية.

ويعود الزمالك لخوض منافسات الدوري بعد غدا الخميس بمواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 20.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة ولكن من خوض 13 مباراة فقط.

بينما البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.

أما سموحة فنجح في تحقيق الفوز بمباراته الأخيرة في الدوري عندما تغلب على المقاولون بهدف دون مقابل.

ويقع سموحة في المركز السادس بـ 28 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.