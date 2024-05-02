طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي

الخميس، 02 مايو 2024 - 21:39

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة مصطفى شلبي وخروجه على نقالة أمام البنك الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي مصطفى الزناري ومصطفى شلبي خلال مواجهة البنك الأهلي.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد من توقيع أحمد سيد زيزو.

وقال أسامة عبر موقع النادي: "إصابة مصطفى الزناري في العضلة الخلفية، ومصطفى شلبي في العضلة الضامة".

وأوضح "سيخضع الثنائي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة".

وخرج الزناري في الدقيقة 11 وعوضه حسام عبد المجيد.

فيما خرج شلبي في الدقيقة 35 وعوضه سامسون أكينيولا.

وظل الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي من 14 مباراة.

فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثالثة تواليا وظل في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

وحقق الزمالك فوزه الثالث تواليا على البنك الأهلي بعدما خسر من قبل في كأس الرابطة بنتيجة 3-0 الموسم الماضي.

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