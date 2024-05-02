انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. فوز البلوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد توتنام في لقاء مؤجل من الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة، فيما يسبقه توتنام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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انتهت

ق 72: جوووول جاكسون يسجل برأسية من ركلة حرة مباشرة سددها بالمر وارتطمت بالعارضة

ق 52: تصويبة بالمر تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: رأسية روميرو تمر بجوار القائم الأيمن للحارس

Goal! Trevoh Chalobah comes up with a big header! Chelsea take the lead! After a VAR review, the goal stands. #beINPL #CHETOT #CFC pic.twitter.com/8RkKzVje0l — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 2, 2024

ق 25: جوووول أووووول.. تشالوبه يسجل الأول للبلوز

ق 18: بيرنان جونسون يهدر الأول لتوتنام

ق 5: جاكسون ينفرد ويسدد كرة يشتتها المدافع وتصطدم بقدم بالمر وتخرج لضربة مرمى

بداية اللقاء