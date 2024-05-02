التشكيل - بالمر يقود تشيلسي.. وسون وريتشارليسون في هجوم توتنام
الخميس، 02 مايو 2024 - 20:44
كتب : FilGoal
يلتقي تشيلسي وتوتنام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، بسبب مشاركة البلوز في نهائي كأس الرابطة، والتي يستضيفها ملعب ستامفورد بريدج.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة، فيما يسبقه توتنام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.
ويبدأ ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: بيتروفيتش
الدفاع: ألفي جيلكريست - تريفوه تشالوباه - بنوا بدياشيلي - مارك كوكوريلا
الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور كالاجر - كول بالمر
نوني مادويكي - ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون
أما أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام فيبدأ بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو
الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - إيميرسون رويال
الوسط: يفيس بيسوما - بابي سار
وسط الهجوم: برينان جونسون - سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي
الهجوم: ريتشارليسون