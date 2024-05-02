الأهلي يطلب ردا من اتحاد الكرة قبل التصعيد للجهات الدولية في أزمة الشيبي والشحات

طلب الأهلي ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات.

واعتبر الأهلي في شكواه أن الشيبي خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حين لجأ للنيابة والقضاء لشكوى حسين الشحات في شأن رياضي.

ونشر الأهلي عبر موقعه:

"أرسل النادي ظهر اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية «كل التقدير لدورها»، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

وقال الأهلي في كتابه إنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح. الأولى في 7/12/2023، وتلقى النادي حينذاك ردًّا من الاتحاد في 4/1/2024 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس بالفعل خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة فيفا.

الجهة المنوطة بالنظر في الواقعة التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقًا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

🔴 الأهلي يطلب ردًّا عاجلًا من اتحاد الكرة لتصعيد أزمة مخالفة اللوائح للجهات الدولية🦅 pic.twitter.com/pdhfqaxO54 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) May 2, 2024

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أقوال اللاعب المغربي أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بناء على الشكوى المقدمة ضده من الأهلي ولاعبه حسين الشحات. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.