في الجول يكشف أقوال محمد الشيبي في جلسة التحقيق باتحاد الكرة

حضر محمد الشيبي ظهير بيراميدز جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بناء على الشكوى المقدمة ضده من الأهلي ولاعبه حسين الشحات.

واعتبر الأهلي في شكواه أن الشيبي خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حين لجأ للنيابة والقضاء لشكوى حسين الشحات في شأن رياضي.

وعلم FilGoal.com أن الشيبي حضر برفقة محاميه هاني بكري الذي قدم مستندات ودفوع تدلل على عدم مخالفة الشيبي للوائح فيفا.

واعتبر المحامي لجوء موكله للنيابة أمرا طبيعيا في هذا الشأن، نظرا لخروجه عن الإطار الرياضي، حيث تعرض الشيبي لاعتداء بعد نهاية المباراة الرسمية.

أما الشيبي فقد قال إنه سبق وتعرض لاعتداء أثناء مباراة السوبر المصري في الإمارات من 3 لاعبين بالأهلي، منهم حسين الشحات، ومع ذلك لم يتخذ نفس خطوة النيابة لأن ما حدث كان داخل المباراة ويندرج تحت بند السلوك الرياضي.

وأوضح أن ما حدث بينه وبين الشحات في الدوري المصري يختلف لكونه اعتداء بالضرب والسب والتهديد بعد المباراة، كما قال إنه لم يحدث شيء بينهما في المباراة، ولكن الشحات هو من اتجه له بعد المباراة وتعدى عليه.

كما ذكر الشيبي إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.