بسبب المراهنات مجددا.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب تونالي بالإيقاف لمدة شهرين وتغريمه

الخميس، 02 مايو 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - ميلان

أعلن الاتحاد الإنجليزي إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل لمدة شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه أسترليني بسبب خرق قوانين المراهنات.

ساندرو تونالي

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

واعترف اللاعب الإيطالي بإدمانه على المراهنات والمقامرة منذ وقته في ميلان ولذلك تدخل المدعي العام الإيطالي وقرر وقفه من ممارسة كرة القدم بشكل احترافي لمدة 10 أشهر.

ويأتي ذلك بعد تغريم اللاعب من قبل بالإيقاف 10 أشهر من قِبل الاتحاد الإيطالي بسبب خرق قوانين المراهنات أيضا.

وأشار بيان الاتحاد الإنجليزي أن تونالي أجرى من 40 لـ 50 عملية مراهنة على مباريات كرة قدم منها 4 تخص نيوكاسل.

وغُرم الإيطالي بـ 20 ألف جنيه إسترليني وتم تحذيره بشأن سلوكه المستقبلي.

وأوضح البيان أن العقوبة مع إيقاف التنفيذ وهو ما لن يؤثر على مشاركاته في الموسم المقبل.

وسيكون بمقدور تونالي العودة للمشاركة في 27 أغسطس المقبل مع فريقه حال لم يرتكب أي خرق جديد بخصوص المراهنات.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى الماكبايس مقابل 64 مليون يورو من ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك في 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ومن المقرر أن يغيب تونالي عن منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 في الصيف المقبل في ألمانيا.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي مراهنات تونالي ساندرو تونالي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. جوووول الثااااني التشكيل - بالمر يقود تشيلسي.. وسون وريتشارليسون في هجوم توتنام شكوك حول مشاركة برونو فيرنانديز أمام كريستال بالاس بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2024-2025 تقرير إيطالي: اتحاد جدة يضع سون كحل بديل حال فشل التعاقد مع صلاح سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز انتهاء موسم ثنائي توتنام نقطة تفصل سام مرسي عن بريميرليج
أخر الأخبار
كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي 5 دقيقة | كرة سلة
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة 23 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - روما (0)-(1) ليفركوزن.. محاولات من أصحاب الأرض ساعة | الكرة الأوروبية
طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي ساعة | الدوري المصري
العراق يتأهل إلى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية