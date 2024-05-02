بسبب المراهنات مجددا.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب تونالي بالإيقاف لمدة شهرين وتغريمه

أعلن الاتحاد الإنجليزي إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل لمدة شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه أسترليني بسبب خرق قوانين المراهنات.

ساندرو تونالي النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

واعترف اللاعب الإيطالي بإدمانه على المراهنات والمقامرة منذ وقته في ميلان ولذلك تدخل المدعي العام الإيطالي وقرر وقفه من ممارسة كرة القدم بشكل احترافي لمدة 10 أشهر.

ويأتي ذلك بعد تغريم اللاعب من قبل بالإيقاف 10 أشهر من قِبل الاتحاد الإيطالي بسبب خرق قوانين المراهنات أيضا.

وأشار بيان الاتحاد الإنجليزي أن تونالي أجرى من 40 لـ 50 عملية مراهنة على مباريات كرة قدم منها 4 تخص نيوكاسل.

وغُرم الإيطالي بـ 20 ألف جنيه إسترليني وتم تحذيره بشأن سلوكه المستقبلي.

وأوضح البيان أن العقوبة مع إيقاف التنفيذ وهو ما لن يؤثر على مشاركاته في الموسم المقبل.

وسيكون بمقدور تونالي العودة للمشاركة في 27 أغسطس المقبل مع فريقه حال لم يرتكب أي خرق جديد بخصوص المراهنات.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى الماكبايس مقابل 64 مليون يورو من ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك في 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ومن المقرر أن يغيب تونالي عن منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 في الصيف المقبل في ألمانيا.