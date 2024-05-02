شكوك حول مشاركة برونو فيرنانديز أمام كريستال بالاس

قال إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إن مشاركة برونو فرنانديز في مباراة كريستال بالاس محل شك.

ويحل يونايتد ضيفا على كريستال بالاس ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين.

وأوضح تين هاج للصحفيين: "مشاركة برونو محل شك، لكنه سيقاتل ليشارك في اللقاء كما هي العادة".

وأضاف "لا تستبعد برونو أبدًا من أي مباراة فهو يبذل قصارى جهده ليكون متاحًا".

وتابع "عاد جوني إيفانز يوم الخميس إلى تدريبات الفريق، كما شارك أنتوني مارسيال في تدريب الفريق".

وأكمل "لم يتدرب سكوت مكتوميناي حتى الآن هذا الأسبوع، لكنني أتوقع عودته إلى التدريب يوم السبت".

وأردف "بعد ذلك سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان متاحًا بنسبة 100% أم أنه سيشارك في المباراة".

ويغيب ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف ولوك شو ورافائيل فاران وتيريل مالاسيا وويلي كامبوالا بسبب إصابات مختلفة.

video:1