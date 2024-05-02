منافس الزمالك - بروكسي لـ في الجول: مواجهة صعبة مكررة.. وتركيزنا على غزل المحلة أولا

يرى محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي أن مواجهة الزمالك مكررة من الموسم الماضي وستكون صعبة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بروكسي لفريق الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن إعلان مواعيد المباريات يوم الإثنين المقبل.

وقال محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي لـ FilGoal.com: "مواجهة صعبة ومتكررة أمام الزمالك، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تقديم الفريق لمستوى جيد في المواجهة الأولى".

وتابع "نركز حاليا على مباراة غزل المحلة المقبلة في ختام دوري المحترفين ثم نبدأ التحضير لمواجهة الزمالك".

وكشف حامد "لم يحالفنا الحظ في الصعود للدوري الممتاز، ولكن ضمن الفريق تواجده بدوري المحترفين".

وكان الفريقان قد تواجها في كأس مصر الموسم الماضي في نفس الدور وتأهل الزمالك وقتها بفوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت قد أجريت مراسم القرعة بمقر الاتحاد اليوم الخميس، وأسفرت عن وقوع الأهلي حامل اللقب في طريق بيراميدز، بينما الزمالك بطريق فيوتشر. (كافة التفاصيل والمباريات من هنا)

ومن المقرر إقامة دور الـ32 في مايو الجاري، بينما المتوقع تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك بسبب الارتباط بنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.