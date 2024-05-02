كأس مصر - الأهلي في طريق بيراميدز والمصري.. والزمالك تجاه الإسماعيلي

الخميس، 02 مايو 2024 - 14:33

كتب : محمد سمير

كأس مصر

أسفرت مراسم قرعة كأس مصر عن وقوع الأهلي حامل اللقب في طريق كل من بيراميدز والمصري.

بينما الزمالك في النصف الآخر رفقة فرق الإسماعيلي وفيوتشر.

وشهدت القرعة توجيه إبعاد الأهلي والزمالك عن طريق بعضهما البعض ليصبح كل فريق في نصف مختلف عن الآخر.

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أما بيراميدز وفيوتشر فتم تقسيمهما كل فريق في نصف مختلف أيضا وأسفرت القرعة عن تواجد بيراميدز برفقة الأهلي.

وجاءت القرعة كالآتي:

النصف الأول

الألمونيوم × الأهلي (1)

الواسطى × فاركو (2)

بتروجت × البنك الأهلي (3)

جمهورية شبين × المصري (4)

النصر × بيراميدز (5)

أبو قير للأسمدة × الاتحاد (6)

الترسانة × المقاولون العرب (7)

بلدية المحلة × الجونة (8)

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النصف الآخر

بروكسي × الزمالك (9)

بورفؤاد × طلائع الجيش (10)

القناة × الإسماعيلي (11)

لافيينا × سموحة (12)

بترول أسيوط × فيوتشر (13)

النجوم × إنبي (14)

مكادي × سيراميكا كليوباترا (15)

زد × الداخلية (16)

وفي ثمن النهائي يلعب المتأهل من مباراة رقم (1) أمام الفائز من مباراة رقم (2) وهكذا حتى يلعب الفائز من (15) أمام المتأهل من (16).

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن إعلان جدول المباريات يوم الإثنين المقبل بعد دراسة ارتباطات كل فريق.

ومن المقرر إقامة دور الـ32 في مايو الجاري، بينما المتوقع تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك بسبب الارتباط بنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

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