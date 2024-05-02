منافس الأهلي - الألومنيوم لـ في الجول: نتمنى تحديد مواجهة الكأس مبكرا.. وقوة الأحمر لا تختلف

يتمنى هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الألومنيوم تحديد موعد مواجهة الأهلي مبكرا من أجل برنامج الإعداد.

وأسفرت قرعة كأس مصر عن بدء الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الألومنيوم في دور الـ32.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن إعلان مواعيد المباريات يوم الإثنين المقبل.

وقال هشام عبد المنعم المدير الفني لـ الألومنيوم لـ FilGoal.com: "حصلنا على راحة 4 أيام بعد نهاية مبارياتنا الجمعة الماضية ثم عدنا للتدريبات استعدادا للكأس وتم تحديد مواجهتنا للأهلي".

وأوضح "لا نعلم موعد مواجهة الأهلي بسبب كثرة المؤجلات، ولكن نتمنى أن يتم تحديدها مبكرا لعمل برنامج الاستعداد".

وشدد عبد المنعم "الأهلي بالأساسي أو الاحتياطي هو الأهلي، ولا يختلف من يلعب في التشكيل الأساسي".

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم في دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

وكانت قد أجريت مراسم القرعة بمقر الاتحاد اليوم الخميس، وأسفرت عن وقوع الأهلي حامل اللقب في طريق بيراميدز، بينما الزمالك بطريق فيوتشر. (كافة التفاصيل والمباريات من هنا)

ومن المقرر إقامة دور الـ32 في مايو الجاري، بينما المتوقع تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك بسبب الارتباط بنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.