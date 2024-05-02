عامر حسين: نعلن مواعيد مباريات الكأس يوم الإثنين.. وطريقة القرعة

الخميس، 02 مايو 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إعلان مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

وكانت قد أجريت مراسم القرعة بمقر الاتحاد اليوم الخميس، وأسفرت عن وقوع الأهلي حامل اللقب في طريق بيراميدز، بينما الزمالك بطريق فيوتشر. (كافة التفاصيل والمباريات من هنا)

وقال عامر حسين خلال مراسم القرعة: "سيتم الإعلان عن مواعيد دور الـ32 يوم الإثنين المقبل، بسبب اختلاف ارتباطات الأندية المشاركة".

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وأوضح "هناك أندية مرتبطة بمباريات صعود وأخرى دون مباريات لذلك سيتم التنسيق بناء على ارتباطات الأندية".

أما عن طريقة القرعة فكشف "هناك 18 نادي من الدوري الممتاز و14 من القسم الثاني، وتلعب أندية الداخلية وزد وبلدية المحلة والجونة ضد بعضهم البعض ، إذ يلعب الثلاثي الصاعد بجانب الفريق صاحب المركز 15 من الموسم الماضي".

وتابع "الأهلي في طريق والزمالك بالطريق الآخر، والأمر نفسه بالنسبة لبيراميدز وفيوتشر وعن طريق القرعة يتحدد مصير الثنائي سواء في طريق الأهلي أو الزمالك".

ومن المقرر إقامة دور الـ32 في مايو الجاري، بينما المتوقع تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك بسبب الارتباط بنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

عامر حسين كأس مصر
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